Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chelsea tìm ra người làm lộ đội hình trước PSG

  • Thứ sáu, 20/3/2026 05:54 (GMT+7)
Chelsea xác nhận tìm ra người làm rò rỉ đội hình trước hai trận gặp PSG, nhưng sự cố này chỉ là một phần trong bức tranh bất ổn nội bộ.

HLV Liam Rosenior đối mặt nhiều vấn đề nội bộ ở Chelsea.

Chelsea khép lại một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong nội bộ thời gian qua.

HLV Liam Rosenior xác nhận CLB xác định được cá nhân đứng sau việc rò rỉ đội hình xuất phát trước hai lượt trận Champions League gặp Paris Saint Germain thuộc vòng 1/8 Champions League.

Thông tin đội hình của Chelsea xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Pháp trước khi được công bố chính thức. Điều này tạo ra bất lợi rõ rệt về mặt chiến thuật, khi đối thủ có thêm thời gian chuẩn bị phương án đối phó.

Rosenior cho biết đội bóng "biết đó là ai" và đã xử lý nội bộ. Tuy nhiên, HLV này cũng nhấn mạnh sự việc không xuất phát từ động cơ ác ý nhằm vào cá nhân ông hay tập thể. Dù vậy, mức độ nghiêm trọng là đủ lớn để CLB phải hành động nhanh, nhằm bảo vệ quy trình chuẩn bị trước các trận đấu quan trọng.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Chelsea trải qua giai đoạn khó khăn tại vòng 1/8 Champions League. Thất bại trước PSG với tổng tỷ số 2-8 không chỉ dừng lại ở kết quả, mà còn để lại nhiều hệ lụy trong phòng thay đồ.

Không khí nội bộ được cho là vẫn còn căng thẳng. Một số chi tiết bên lề, bao gồm câu chuyện liên quan đến mảnh giấy đưa cho Alejandro Garnacho khi đang bị dẫn 2-8, góp phần làm gia tăng áp lực.

Bên cạnh đó, tương lai của Enzo Fernandez cũng chưa rõ ràng, khi tiền vệ người Argentina thừa nhận đang đối mặt với những bất định sau trận đấu với PSG.

Chelsea đã xử lý xong một sự cố cụ thể. Nhưng để lấy lại sự ổn định, họ cần nhiều hơn những giải pháp ngắn hạn.

14 giờ trước

36:2141 hôm qua

43:2578 hôm qua

Đào Trần

Chelsea Liam Rosenior Enzo Fernandez Alejandro Garnacho Champions league PSG PAris Saint Germain

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý