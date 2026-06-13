MU sắp trao cho Fernandes mức lương gây choáng

MU đang gấp rút lên kế hoạch giữ chân Bruno Fernandes bằng một bản hợp đồng có giá trị cực lớn.

Fernandes được MU trọng thưởng.

Theo Goal, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đề nghị Fernandes mức lương lên tới 375.000 bảng/tuần, tăng khoảng 50% so với thu nhập hiện 250.000 bảng/tuần. Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự chèo kéo từ các CLB giàu có của Saudi Arabia cũng như nhiều ông lớn châu Âu.

Mùa giải vừa qua chứng kiến Fernandes trình diễn phong độ bùng nổ và khẳng định vai trò thủ lĩnh tại Old Trafford. Tiền vệ 31 tuổi không chỉ được bầu là Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mà còn giành giải Cầu thủ hay nhất năm do Hiệp hội các cây bút bóng đá Anh bình chọn.

Đáng chú ý, Fernandes còn đi vào lịch sử giải đấu khi thiết lập kỷ lục mới về số pha kiến tạo trong một mùa Ngoại hạng Anh với 21 lần dọn cỗ cho đồng đội. Những đóng góp nổi bật giúp anh tiếp tục trở thành nhân tố không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của HLV Michael Carrick.

Nguồn tin thân cận cho biết Fernandes hoàn toàn không có ý định rời Old Trafford dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ nước ngoài. Tiền vệ người Bồ Đào Nha rất hài lòng với cuộc sống tại Anh và tin tưởng MU đang đi đúng hướng trên hành trình tìm lại vị thế vốn có.

Hiện Fernandes vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến tháng 6/2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Dù vậy, lãnh đạo CLB muốn sớm hoàn tất thỏa thuận mới có thời hạn từ 4 đến 5 năm để đảm bảo tương lai lâu dài của người đội trưởng.

Trước mắt, Fernandes sẽ tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2026. Các cuộc đàm phán cuối cùng nhiều khả năng sẽ được hoàn tất sau khi giải đấu khép lại.

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