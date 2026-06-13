MU có bước tiến mới trong vụ Mateus Fernandes

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Manchester United đã mở các cuộc đàm phán trực tiếp với West Ham để thảo luận về việc chiêu mộ tiền vệ Mateus Fernandes.

Mateus Fernandes nằm trong tầm ngắm của Manchester United

"Quỷ đỏ" đang tìm hiểu kỹ các điều khoản và điều kiện cần thiết để đưa tài năng 21 tuổi về sân Old Trafford ở phiên chợ hè năm nay. Phía West Ham được cho đã đưa ra mức giá yêu cầu lên tới 85 triệu bảng.

Tuy nhiên, lập trường của ban lãnh đạo Manchester United là không chấp nhận chi ra những khoản tiền điên rồ cho một lần thanh toán duy nhất. Thay vào đó, đội chủ sân Old Trafford đề xuất một phương án tài chính linh hoạt hơn, bao gồm việc giảm số tiền mặt trả trước và bổ sung các điều khoản dựa trên hiệu suất thi đấu thực tế của cầu thủ.

Song song với quá trình đàm phán trực tiếp giữa hai câu lạc bộ, Manchester United cũng tiến hành làm việc với người đại diện của Fernandes. Quá trình thảo luận các điều khoản cá nhân diễn ra thuận lợi và dự kiến không gặp bất kỳ trở ngại lớn nào nếu hai đội bóng thống nhất được mức phí chuyển nhượng.

Tiền vệ Bồ Đào Nha hiện được đánh giá là một trong những mục tiêu chiến lược của Manchester United nhằm trẻ hóa đội hình. Tuy nhiên, khả năng thành công của thương vụ vẫn phụ thuộc lớn vào việc West Ham có chấp nhận nhượng bộ và thay đổi cấu trúc thanh toán theo đề nghị của đối tác hay không.

Nếu đại diện thành London giữ nguyên yêu cầu 85 triệu bảng thanh toán ngay, Manchester United có thể sẽ cân nhắc các phương án thay thế khác để đảm bảo cân bằng tài chính.

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