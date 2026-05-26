10 cầu thủ hay nhất Premier League 2025/26

1. Bruno Fernandes (Manchester United): Fernandes hay nhất Premier League 2025/26 và gần như không có tranh cãi nào. Dù nhiều thời điểm phải chơi lùi sâu dưới thời Ruben Amorim, đội trưởng MU vẫn phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải với 21 đường chuyền thành bàn. Không chỉ vậy, Bruno còn ghi 9 bàn và tạo ra tới 136 cơ hội. Anh là linh hồn kéo MU trở lại top 3.
2. Declan Rice (Arsenal): Rice có mùa giải đỉnh cao trong sự nghiệp và là ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng. Tiền vệ người Anh thống trị tuyến giữa bằng khả năng tranh chấp, điều phối và hỗ trợ tấn công toàn diện. Rice tạo ra 63 cơ hội, nằm trong nhóm tốt nhất giải đấu, đồng thời là thủ lĩnh trong hành trình đưa Arsenal tới chức vô địch.
3. Gabriel Magalhaes (Arsenal): Gabriel trở thành biểu tượng cho hàng thủ thép của Arsenal mùa này. Trung vệ người Brazil góp công lớn vào 17 trận giữ sạch lưới của đội bóng thành London, đồng thời tạo khác biệt ở các tình huống cố định với 3 bàn thắng cực kỳ quan trọng. Sự ổn định của Gabriel giúp Arsenal duy trì sức mạnh suốt mùa.
4. Erling Haaland (Manchester City): Haaland vẫn là cỗ máy săn bàn đáng sợ nhất giải đấu. Dù trải qua giai đoạn sa sút giữa mùa, tiền đạo Na Uy vẫn kết thúc với 27 bàn thắng cùng 8 kiến tạo, qua đó giành Chiếc giày vàng lần thứ 3 trong 4 mùa gần nhất.
5. David Raya (Arsenal): Raya tiếp tục khẳng định đẳng cấp với mùa thứ 3 liên tiếp giành Găng tay vàng Premier League. Thủ môn người Tây Ban Nha giữ sạch lưới 19 trận, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình vô địch của Arsenal. Nhiều pha cứu thua quyết định của Raya trực tiếp mang về điểm số cho "Pháo thủ".
6. Igor Thiago (Brentford): Brentford từng bị dự đoán xuống hạng sau sự ra đi của Bryan Mbeumo và Yoane Wissa, nhưng Thiago thay đổi tất cả. Tiền đạo người Brazil ghi tới 22 bàn, chỉ xếp sau Haaland trong cuộc đua Vua phá lưới, giúp Brentford cán đích nửa trên bảng xếp hạng và tiến sát vé châu Âu.
7. Rayan Cherki (Manchester City): Cherki mang tới sự ngẫu hứng hiếm thấy cho Premier League. Cầu thủ người Pháp ghi 4 bàn và có tới 12 kiến tạo trong mùa đầu tiên tại Anh. Dù từng bị nghi ngờ về thái độ, Cherki chứng minh anh hoàn toàn đủ khả năng tỏa sáng ở môi trường đỉnh cao và được kỳ vọng trở thành trung tâm của Man City trong kỷ nguyên hậu Pep Guardiola.
8. Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City): Semenyo khởi đầu mùa giải bùng nổ trong màu áo Bournemouth trước khi gia nhập Man City hồi tháng 1. Dù chuyển tới môi trường áp lực hơn, tiền đạo người Ghana vẫn duy trì phong độ ổn định với 17 bàn thắng, đứng thứ 3 danh sách Vua phá lưới. Anh còn ghi dấu ấn với pha xử lý đẳng cấp giúp Man City vô địch FA Cup.
9. Nico O'Reilly (Manchester City): Từ một tài năng trẻ vô danh của học viện Man City, Nico O'Reilly vụt sáng thành Cầu thủ trẻ hay nhất mùa giải. Hậu vệ đa năng này ghi 5 bàn, kiến tạo 3 lần và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống của Guardiola. Khả năng công thủ toàn diện giúp O'Reilly được xem là tương lai của tuyển Anh.
10. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest): Gibbs-White là linh hồn trong cuộc chiến trụ hạng thành công của Forest. Tiền vệ người Anh bùng nổ ở giai đoạn cuối khi ghi 9 bàn trong 10 trận, kết thúc mùa giải với 15 pha lập công. Forest giữ chân Gibbs-White trước sự chèo kéo của Tottenham và quyết định ấy trở thành bước ngoặt cứu CLB ở lại Premier League.
