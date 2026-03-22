Chelsea chốt tương lai HLV Rosenior

Ban lãnh đạo Chelsea không sa thải HLV Liam Rosenior, bất chấp đội bóng sa sút với chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tương lai của HLV Rosenior vẫn an toàn ở thời điểm này.

Dù áp lực dành ngày càng tăng sau khi bị loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 2-8 trước PSG, thất bại ở bán kết Carabao Cup cùng việc liên tiếp ngã ngựa ở đấu trường Premier League, Chelsea chưa có ý định sa thải Rosenior.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thông điệp từ nội bộ đội bóng là "không có thay đổi nào xảy ra". Chưa dừng lại ở đó, Chelsea khẳng định sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia 41 tuổi.

Hôm 8/1, Enzo Maresca bị sa thải dù giúp Chelsea giành Europa Conference League và FIFA Club World Cup. Rosenior ngay lập tức được đưa về từ Strasbourg. Tuy nhiên, việc lựa chọn HLV chưa có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh khiến Chelsea phải trả giá đắt.

Phong độ của "The Blues" thật sự đáng báo động khi họ không ghi bàn trong 3 trận gần nhất và thua 4 trận liên tiếp. Thất bại 0-3 trước Everton khiến CĐV phản ứng gay gắt, đòi sa thải nhà cầm quân trẻ tuổi.

Dù vậy, đội bóng thành London còn cơ hội cứu vãn mùa giải. Theo BBC Sport, mục tiêu hàng đầu của Chelsea là suất dự Champions League. Đây là yếu tố then chốt về tài chính và vị thế. Ngoài ra, Chelsea còn góp mặt ở tứ kết FA Cup.

Trong khi đó, HLV Rosenior giữ thái độ bình tĩnh trước áp lực. Ông thừa nhận cần cải thiện khâu lựa chọn đội hình và xoay tua lực lượng, đồng thời xem FIFA Days tháng 3 là cơ hội để tái thiết đội bóng.

Hiện Chelsea đứng thứ 6 ở Premier League, kém vị trí thứ 4 của Aston Villa 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

