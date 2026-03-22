MU nhận 'món quà' từ Chelsea, Liverpool

Những cú vấp liên tiếp của Chelsea và Liverpool ở giai đoạn nhạy cảm của mùa giải mở ra cơ hội lớn để MU củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.

MU xây chắc vị trí trong top 5.

Trận hòa 2-2 trước Bournemouth ở vòng 31 Premier League khiến MU không khỏi tiếc nuối, đặc biệt khi đội bóng chịu ảnh hưởng từ các quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Tuy nhiên, kết quả không trọn vẹn đó không khiến "Quỷ đỏ" quá lo lắng, bởi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng đồng loạt đánh rơi điểm số.

Đêm 21/3, Liverpool bất ngờ nhận thất bại 1-2 trên sân Brighton, qua đó kém MU với khoảng cách tới 6 điểm. Chưa dừng lại, rạng sáng 22/3, Chelsea gây thất vọng lớn khi thua thảm 0-3 trước Everton trong một trận đấu mà họ thể hiện bộ mặt rệu rã, thiếu sức sống. Sau vòng đấu này, đội bóng thành London bị MU bỏ cách 7 điểm.

Đáng chú ý, Aston Villa vẫn là cái tên bám đuổi sát sao MU nhất khi kém 4 điểm và còn một trận chưa đấu. Dù vậy, khoảng cách này chưa đủ tạo áp lực lớn, nhất là trong bối cảnh Premier League khả năng sẽ có tới 5 suất tham dự Champions League mùa tới.

Chelsea liên tục gây thất vọng.

Điểm tựa lớn nhất của MU lúc này chính là phong độ ổn định. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, đội bóng chủ sân Old Trafford "lột xác" với thành tích thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 10 trận. Chuỗi phong độ ấn tượng giúp MU chiếm ưu thế rõ rệt trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Ban lãnh đạo MU đánh giá cao sự điềm tĩnh và phong thái làm việc chuyên nghiệp của Carrick. Ban đầu, chiến lược gia người Anh chỉ được xem là phương án tạm quyền đến hết mùa. Tuy nhiên, với những gì thể hiện, khả năng ông tiếp tục được trao cơ hội lâu dài trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh các đối thủ tự làm khó mình, MU đang nắm trong tay lợi thế lớn để cán đích trong nhóm dự Champions League.

Thứ hạng Premier League hiện tại.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

