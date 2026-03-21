Mainoo đổi đời

MU giữ chân tài năng trẻ Kobbie Mainoo bằng bản hợp đồng dài hạn kèm mức đãi ngộ vượt trội.

Lương của Mainoo tăng gần gấp 4 với bản hợp đồng mới.

Tiền vệ 20 tuổi đặt bút ký vào thỏa thuận có thời hạn đến năm 2031. Truyền thông Anh xác nhận mức lương của Mainoo tăng vọt từ 25.000 bảng/tuần lên hơn 120.000 bảng/tuần, chưa kể các khoản thưởng theo thành tích. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" thậm chí tính đến việc tái đàm phán vào năm 2028 nếu cầu thủ tiếp tục phát triển đúng kỳ vọng.

Sự thăng tiến của Mainoo gắn liền với dấu ấn của Michael Carrick. Kể từ khi tiếp quản đội bóng, chiến lược gia người Anh liên tục trao cơ hội đá chính cho tiền vệ trẻ. Đây là điều mà anh không có được dưới triều đại Ruben Amorim. Carrick đánh giá học trò vẫn còn nhiều dư địa phát triển và chỉ mới "chạm ngưỡng tiềm năng".

Không chỉ Mainoo, trung vệ Harry Maguire cũng đàm phán hợp đồng mới kéo dài thêm một năm, kèm tùy chọn gia hạn. Tương tự Mainoo, Maguire cũng hồi sinh mạnh mẽ khi được Carrick trọng dụng.

Phong độ tích cực ở cấp CLB giúp cả Mainoo và Maguire được điền tên vào danh sách triệu tập của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel, qua đó trở lại cuộc đua giành suất dự World Cup 2026.

Với MU, việc giữ chân trụ cột trẻ như Mainoo được xem là bước đi chiến lược, nhằm xây dựng bộ khung ổn định cho tương lai dài hạn tại Old Trafford.

Trên bảng xếp hạng Premier League, MU hiện đứng thứ 3 với 55 điểm sau 31 vòng, tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.

