Sir Alex không phân biệt được cậu học trò ở MU

Fabio Da Silva kể lại kỷ niệm khó quên khi Sir Alex Ferguson trút cơn giận nhầm người vì không phân biệt được hai anh em sinh đôi.

Trong phòng thay đồ của MU, những cơn thịnh nộ của Sir Alex Ferguson luôn là thứ khiến mọi cầu thủ phải dè chừng. Nhưng với Fabio Da Silva, có lần ông thầy huyền thoại "xả bực tức" sai mục tiêu.

Theo lời Fabio, người mắc lỗi trên sân hôm đó là cậu em sinh đôi Rafael. Sai sót trong hiệp một khiến Rafael gần như chắc chắn phải nhận một màn "sấy tóc" quen thuộc từ Sir Alex sau trận.

Vấn đề nằm ở chỗ Sir Alex không nhận ra ai mới là người phạm lỗi. Khi bước vào phòng thay đồ, chiến lược gia người Scotland lập tức trút giận. Nhưng thay vì Rafael, Fabio lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Không có nhiều cơ hội để giải thích, hậu vệ người Brazil chỉ biết đứng im chịu trận.

Anh em nhà Da Silva thời còn thi đấu cho Manchester United

Tình huống trở nên hài hước khi Michael Carrick và Rio Ferdinand phải đứng ra giải oan. Cả hai cố gắng giải thích với Sir Alex rằng người bị mắng là Fabio, còn Rafael mới là người mắc lỗi.

Tuy nhiên, phản ứng của Sir Alex lại càng khiến mọi thứ đi xa hơn. Ông gạt phăng: "Hai thằng nó khác gì nhau đâu. Còn các cậu nữa, tránh ra cho tôi nhờ".

Với Fabio, đó là kỷ niệm khó quên trong hành trình khoác áo "Quỷ đỏ".

Cặp anh em song sinh người Brazil từng nhận nhiều kỳ vọng từ Sir Alex. Rafael may mắn tìm được chỗ đứng tại Old Trafford, trong khi Fabio được tạo điều kiện chuyển sang QPR thi đấu dưới dạng cho mượn vì không thể cạnh tranh với Evra, Buttner.

Cả hai cầu thủ sinh năm 1990 với lối chơi ngẫu hứng đều không phù hợp với triết lý của Louis Van Gaal. Fabio bị bán cho Cardiff vào năm 2014, trong khi Rafael bị đẩy sang Lyon với giá rẻ mạt 1 năm sau đó. Hiện tại, 2 cái tên này đều không còn cơ hội thi đấu bóng đá ở đẳng cấp cao nhất như khi còn chơi cho MU.

