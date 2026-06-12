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Thể thao

Cánh cửa tới Bayern mở ra với Rashford

  • Thứ sáu, 12/6/2026 19:41 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Theo Manchester Evening News, Bayern Munich nghiêm túc cân nhắc việc chiêu mộ tiền đạo Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Bayern nghiêm túc với thương vụ Rashford.

Sau mùa giải thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Barcelona, Rashford được kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalonia. Chân sút 28 tuổi ghi dấu ấn với 28 lần tham gia vào các bàn thắng sau 49 trận trong mùa giải 2025/26, trở thành một trong những nhân tố nổi bật trên hàng công.

Tuy nhiên, kế hoạch của Rashford bất ngờ bị đảo lộn khi Barcelona chuyển hướng sang Anthony Gordon. Ngôi sao người Anh cập bến Camp Nou trong thương vụ được cho là có giá trị hơn 69 triệu bảng, khiến cơ hội ở lại của Rashford gần như khép lại.

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Barcelona vẫn còn thời hạn đến đầu tuần tới để kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Dù vậy, các cuộc đàm phán chính thức với MU chưa có tiến triển đáng kể, khiến khả năng thương vụ được hoàn tất ngày càng trở nên mong manh.

Trong bối cảnh đó, Bayern Munich nổi lên như bến đỗ tiềm năng. Nhà vô địch Bundesliga đang tìm kiếm thêm phương án cho hành lang trái cũng như một lựa chọn chất lượng để chia lửa với Harry Kane trên hàng công. Sau khi gạch tên một số mục tiêu khỏi danh sách mua sắm, đội bóng Đức được cho là chuyển sự chú ý sang Rashford.

Về phần mình, tuyển thủ Anh hiện tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup 2026. Tuy nhiên, vị trí của anh trong đội hình HLV Thomas Tuchel không còn được đảm bảo khi Gordon vừa có màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 3-0 trước Costa Rica.

Ở tuổi 28, Rashford hiểu rằng anh cần được thi đấu thường xuyên để duy trì vị thế tại tuyển Anh. Chính vì vậy, việc sớm tìm được bến đỗ phù hợp trong hè 2026 được xem là yếu tố quyết định đối với chương tiếp theo trong sự nghiệp.

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Minh Nghi

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