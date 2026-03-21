Cầu thủ MU cả gan chạm vào chỗ nhạy cảm của Sir Alex

Cựu hậu vệ Rafael da Silva tiết lộ Anderson từng có hành động đùa cợt quá trớn với huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Anderson dám chạm vào "chỗ hiểm" của huyền thoại MU.

Theo lời Rafael, Sir Alex đặc biệt yêu quý Anderson trong thời gian tiền vệ ngườ Brazil khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Sự thân thiết ấy giúp Anderson mạnh dạn thực hiện trò đùa táo bạo khiến toàn đội thót tim.

Sự việc xảy ra trong một thang máy chật kín người, khi các cầu thủ cùng di chuyển. Anderson bất ngờ hét lên một câu cảnh báo mang tính trêu chọc, rồi thực hiện hành động đùa nghịch, chạm vào vị trí nhạy cảm của Sir Alex. Cả thang máy lập tức rơi vào trạng thái im lặng.

Các cầu thủ có mặt khi đó đều sững sờ, bởi với cá tính nổi tiếng nghiêm khắc của Sir Alex, họ tin rằng Anderson đi quá giới hạn. Rafael thừa nhận nhiều người lo ngại đồng đội của mình sẽ phải đối mặt với hậu quả nặng nề.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại hoàn toàn trái ngược. Thay vì nổi giận như thường thấy với tính cách "máy sấy tóc" trứ danh, Sir Alex lại bật cười ngay tại chỗ, xua tan bầu không khí căng thẳng.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành kỷ niệm đặc biệt trong nội bộ đội bóng, cho thấy Sir Alex nghiêm khắc, song đôi khi cũng rất hài hước và bao dung với các học trò.

Tiết lộ của Rafael cũng mang đến lát cắt thú vị về văn hóa phòng thay đồ MU thời kỳ đỉnh cao. Ở đó, họ là tập thể mạnh mẽ với nhiều cầu thủ giàu cá tính, sẵn sàng tạo nên những khoảnh khắc không thể nào quên.

