MU ra quyết định với Maguire, Mainoo

MU chuẩn bị hoàn tất các thỏa thuận gia hạn hợp đồng với 2 cái tên quan trọng ở đội một là Kobbie Mainoo và Harry Maguire.

Theo The Athletic, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đạt được những bước tiến đáng kể trong quá trình đàm phán với Mainoo. Nếu không có gì thay đổi, cầu thủ sinh năm 2005 sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2031.

Đây được xem là động thái giữ chân dài hạn đối với một trong những tài năng triển vọng nhất trưởng thành từ học viện của CLB. Bản hợp đồng mới cũng đi kèm với mức đãi ngộ cải thiện đáng kể, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Mainoo trong đội một.

Theo Daily Mail, mức lương hiện tại của Mainoo khoảng 25.000 bảng/tuần. Con số này có thể tăng gấp 4 lần trong hợp đồng mới giữa tiền vệ này và CLB.

Trong khi đó, tương lai của trung vệ Maguire cũng dần được làm rõ. Cầu thủ người Anh được đề nghị bản hợp đồng theo dạng 1+1 năm, tức gia hạn thêm một mùa giải kèm tùy chọn kích hoạt thêm một năm tiếp theo. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đang ở giai đoạn cuối, dù còn một số chi tiết cần được thống nhất trước khi ký kết.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, cả Mainoo và Maguire đều có chỗ đứng vững chắc. Bộ đôi này cũng cho thấy phong độ ổn định và chiếm được niềm tin từ ban lãnh đạo CLB. Bằng chứng là cả đều được gọi lên tuyển Anh trong tháng 3.

Việc MU ưu tiên gia hạn sớm với cả Mainoo và Maguire giúp CLB có thêm thời gian để tìm kiếm những nhân tố mới trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

