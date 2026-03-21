Đội hình trong mơ của MU với 4 tân binh

  • Thứ bảy, 21/3/2026 09:00 (GMT+7)
MU lên kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 đầy tham vọng khi nhắm tới ít nhất 4 bản hợp đồng lớn nhằm tái thiết đội hình.

Theo Sportbible, ưu tiên của "Quỷ đỏ" bao gồm 2 tiền vệ trung tâm, 1 cầu thủ chạy cánh trái và 1 trung vệ. Ngoài ra, việc Casemiro ra đi vào cuối mùa sẽ để lại khoảng trống lớn nơi tuyến giữa. Vì vậy, ban lãnh đạo đội bóng nhanh chóng lập danh sách những mục tiêu chất lượng.

Những cái tên như Sandro Tonali, Adam Wharton, Elliot Anderson, Carlos Baleba hay Alex Scott đều được theo dõi sát sao. Đáng chú ý, MU được cho là đang đàm phán chiêu mộ Bruno Guimaraes với giá khoảng 69 triệu bảng. Chính Casemiro cũng thúc giục đội bóng theo đuổi thương vụ này nhờ kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh của đồng hương.

Bên cạnh đó, Hayden Hackney, tiền vệ đang gây ấn tượng mạnh tại Middlesbrough, nổi lên như một phương án hợp lý về mặt tài chính với mức giá khoảng 30 triệu bảng. HLV tạm quyền Michael Carrick, từng làm việc với Hackney, được cho là rất ưa thích cầu thủ này.

Ở hành lang cánh trái, Nico Williams trở thành mục tiêu hàng đầu. Manchester United sẵn sàng chi tới 80 triệu euro để thuyết phục Athletic Bilbao nhả người. Cầu thủ người Tây Ban Nha được xem là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện hàng công, trong bối cảnh đội bóng cần thêm phương án thay thế hoặc cạnh tranh với Garnacho và Rashford.

Cuối cùng, hàng thủ cũng là khu vực cần bổ sung khi Lisandro Martinez và De Ligt thường xuyên gặp chấn thương. Trung vệ Castello Lukeba của Leipzig đang lọt vào tầm ngắm, với điều khoản giải phóng khoảng 80 triệu euro.

Với hàng loạt mục tiêu lớn, mùa hè tới hứa hẹn sẽ mang tính quyết định đối với tham vọng trở lại đỉnh cao của Manchester United.

MU rơi chiến thắng trong ngày Maguire nhận thẻ đỏ

Rạng sáng 21/3, MU hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chỉ có trận hòa 2-2 trước chủ nhà Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

8 giờ trước

Duy Anh

