Đối thủ chọn sân trung lập đấu tuyển Việt Nam?

Do cơ sở vật chất không đáp ứng được các yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Timor-Leste nhiều khả năng phải dùng sân trung lập đấu tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam có thể sẽ phải đá ASEAN Cup 2024 trên sân trung lập. Ảnh: Minh Chiến.

Tại vòng play-off tranh vé dự ASEAN Cup 2026, Timor-Leste giành chiến thắng thuyết phục trước Brunei ở cả hai lượt trận với kết quả 3-0 và 3-1. Đây cũng là đại diện cuối cùng của bảng A ở giải đấu năm nay. Theo lịch thi đấu, Timor-Leste sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam vào ngày 24/7 trong khuôn khổ bảng A. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất hạn chế khiến Timor-Leste không thể tổ chức các trận đấu trên sân nhà theo quy định của AFF.

Thực tế, đây không phải lần đầu đội bóng này rơi vào tình huống như vậy. Ở trận play-off lượt về với Brunei, Timor-Leste phải thuê sân trung lập ở Kuala Lumpur (Malaysia) làm sân nhà. Trong hai kỳ gần nhất (ASEAN Cup 2024 và AFF Cup 2022), họ cũng từng đăng ký sân nhà là các sân tại Thái Lan và sân Hàng Đẫy (Việt Nam). Do đó, các sân tại Thái Lan hoặc Malaysia tiếp tục là những phương án khả thi cho trận đấu với tuyển Việt Nam ở trận ra quân bảng A tới đây.

Việc phải thi đấu trên sân trung lập không ảnh hưởng quá nhiều đến tuyển Việt Nam. So với đối thủ, các học trò của HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn rất nhiều. Với vị thế đương kim vô địch, Quang Hải và các đồng đội được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm ở trận mở màn, qua đó tạo đà thuận lợi cho việc tranh vé vào bán kết.

Các trận còn lại ở bảng A, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Singapore trên sân nhà vào ngày 31/7, làm khách trước Indonesia ngày 3/8 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Campuchia ngày 7/8.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hội quân vào cuối tháng 6 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn trong khoảng hai tuần. Đây được xem là giai đoạn chuẩn bị quan trọng để ban huấn luyện hoàn thiện lực lượng và lối chơi, hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.