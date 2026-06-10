Xuân Son chỉ ra con đường để Việt Nam dự World Cup

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho rằng World Cup 2026 là nguồn cảm hứng để anh tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa tuyển Việt Nam đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Với Nguyễn Xuân Son, World Cup 2026 mang đến một nguồn cảm hứng đặc biệt.

World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico trong ít ngày tới. Với người hâm mộ bóng đá, đây là dịp để chứng kiến những đội tuyển mạnh nhất thế giới tranh tài. Với Nguyễn Xuân Son, giải đấu còn mang đến một nguồn cảm hứng đặc biệt.

Tiền đạo của Nam Định cho biết sẽ theo dõi World Cup không chỉ với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp hay một người yêu bóng đá, mà còn là người vẫn đang nuôi dưỡng giấc mơ cùng tuyển Việt Nam bước ra sân khấu lớn nhất thế giới.

"Tôi sẽ xem World Cup như một người vẫn mơ giúp Việt Nam đến với World Cup trong tương lai", Xuân Son chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sinh ra và lớn lên tại Brazil, Xuân Son hiểu rất rõ sức hấp dẫn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Điều khiến anh chờ đợi nhất ở World Cup 2026 là cơ hội được chứng kiến những huyền thoại đương đại như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Neymar tiếp tục xuất hiện trên sân khấu lớn.

Theo chân sút sinh năm 1997, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của những ngôi sao đã thống trị bóng đá thế giới trong hơn một thập niên qua.

Ronaldo vẫn là thần tượng số một

Trong số những ngôi sao góp mặt tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo là cái tên tạo ảnh hưởng lớn nhất tới Xuân Son. Tiền đạo tuyển Việt Nam cho biết nếu được lựa chọn đổi áo với một cầu thủ tại giải đấu năm nay, anh sẽ chọn đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha.

"Tôi chọn Cristiano Ronaldo bởi anh ấy là nguồn cảm hứng rất lớn đối với tôi. Sự chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần chiến thắng là những điều tôi thực sự ngưỡng mộ", Xuân Son nói.

Không chỉ là thần tượng, Ronaldo còn là một trong hai tiền đạo mà Xuân Son muốn học hỏi nhiều nhất. Cái tên còn lại là Harry Kane. Theo anh, cả Ronaldo lẫn Kane đều là những trung phong đẳng cấp thế giới, sở hữu những phẩm chất khác nhau nhưng đều có thể trở thành hình mẫu cho các tiền đạo trẻ.

"Khả năng di chuyển, dứt điểm và tố chất thủ lĩnh của họ là những điều tôi muốn học hỏi", Xuân Son chia sẻ.

Ronaldo là nguồn cảm hứng của Xuân Son.

Bên cạnh các ngôi sao, Xuân Son cũng dành sự quan tâm tới những đội tuyển có khả năng tạo nên bất ngờ tại World Cup. Tiền đạo này đánh giá Nhật Bản là ứng viên sáng giá cho danh hiệu "ngựa ô" của giải đấu.

"Tôi tin Nhật Bản có thể tạo ra bất ngờ. Họ đã tiến bộ rất nhiều trong những năm gần đây, cả về chuyên môn lẫn chiến thuật", anh nhận định.

Xuân Son cũng cho rằng khoảng cách giữa các nền bóng đá đang ngày càng được thu hẹp. Vì vậy, cơ hội tiến sâu không còn là đặc quyền của các đội tuyển châu Âu hay Nam Mỹ.

"Bóng đá hiện nay rất cân bằng. Mỗi châu lục đều có những đội tuyển mạnh và bất kỳ đội bóng nào được chuẩn bị tốt cũng có thể tạo nên bất ngờ", anh nói.

Vẫn nuôi giấc mơ World Cup cùng tuyển Việt Nam

Dù dành nhiều sự quan tâm cho World Cup, suy nghĩ của Xuân Son cuối cùng vẫn hướng về bóng đá Việt Nam. Theo tiền đạo này, Nhật Bản là hình mẫu phù hợp nhất để Việt Nam học hỏi trong hành trình vươn ra sân chơi lớn.

"Tôi nghĩ Việt Nam có thể lấy cảm hứng từ Nhật Bản. Họ là ví dụ rất tốt về tổ chức, kỷ luật chiến thuật và phát triển cầu thủ", Xuân Son chia sẻ.

Việc World Cup mở rộng lên 48 đội giúp cánh cửa dành cho các nền bóng đá đang phát triển trở nên rộng hơn. Tuy nhiên, Xuân Son cho rằng cơ hội chỉ đến khi bóng đá Việt Nam tiếp tục đầu tư đúng hướng.

Theo anh, ba yếu tố quan trọng nhất là cơ sở hạ tầng, đào tạo trẻ và sự cam kết lâu dài với bóng đá ở mọi cấp độ.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tiếp tục phát triển bóng đá Việt Nam từ đào tạo trẻ đến đội tuyển quốc gia. Tôi nhìn thấy rất nhiều sự tận tâm và khát vọng trong cộng đồng bóng đá Việt Nam. Điều đó thúc đẩy tôi cố gắng mỗi ngày", anh nói.

Xuân Son khao khát đưa tuyển Việt Nam tới World Cup.

Khi được hỏi liệu việc theo dõi World Cup 2026 khiến giấc mơ được góp mặt tại sân chơi này trở nên gần hơn hay xa hơn, Xuân Son không ngần ngại trả lời: "Gần hơn. Được chứng kiến bóng đá ở đẳng cấp cao nhất càng khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó".

Bên cạnh những chia sẻ về World Cup, Xuân Son cũng lựa chọn đội hình trong mơ gồm các ngôi sao nhiều khả năng góp mặt tại giải đấu năm nay. Trong khung gỗ là Thibaut Courtois. Hàng thủ gồm Virgil van Dijk, Gabriel Magalhães, Jules Kounde và Nuno Mendes. Tuyến giữa có Vitinha, Casemiro và Lionel Messi, trong khi bộ ba trên hàng công là Kylian Mbappe, Harry Kane và Cristiano Ronaldo.

Đội hình này phần nào phản ánh quan điểm của Xuân Son về bóng đá hiện đại: sự kết hợp giữa những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm và các ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ.

World Cup 2026 vẫn còn ở phía trước. Tuy nhiên, với Xuân Son, giải đấu trên đất Bắc Mỹ không chỉ là nơi quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đó còn là lời nhắc nhở về mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của anh: cùng tuyển Việt Nam góp mặt ở sân chơi mà mọi cầu thủ đều khao khát được chạm tới.