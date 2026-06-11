Đội bóng của Xuân Son thua 0-4 chỉ sau 45 phút

Thất bại chung cuộc 2-4 ngay tại sân Thiên Trường khiến CLB Nam Định dừng bước tại Cúp Quốc gia ở vòng bán kết.

Nam Định chấp nhận nhận huy chương đồng Cúp Quốc gia 2026 sau thất bại 2-4 trước CLB Công an TP.HCM. Ảnh: CLB Nam Định.

Trên sân khách Thiên Trường, CLB Công an TP.HCM chủ yếu chơi an toàn. Đặc biệt là hàng tiền vệ, tuyến giữa của đội khách nỗ lực kiềm tỏa sức tấn công của Nam Định. Đội bóng thành Nam có một số cơ hội, nhưng chưa thể tận dụng thì phải nhận bàn thua do sai lầm cá nhân.

Phút 18, Lâm Ti Phông chuyền về khiến đồng đội lỡ đà. Endrick Santos cướp bóng rồi chuyền cho Raphael Utzig. Chân sút 29 tuổi băng xuống, khống chế bóng gọn gàng rồi sửa lòng đánh bại thủ thành Trần Nguyên Mạnh trong tư thế đối mặt để mở tỷ số.

Chỉ 4 phút sau, CLB Công an TP.HCM nhân đôi cách biệt. Từ quả đá phạt góc của Võ Minh Trọng, Endrick đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Matheus Felipe. Trung vệ 27 tuổi tung cú đá nối. Bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới Nam Định.

Sau khi có hai bàn, CLB Công an TP.HCM tiếp tục chơi chậm và chắc chắn với phần đông quân số lùi sâu bên phần sân nhà, khiến Nam Định gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công.

Lối chơi phòng ngự phản công của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương một lần nữa phát huy hiệu quả ở phút 37. Võ Minh Trọng tạt bóng ở cánh phải. Lee Williams bật nhảy đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh, nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Công an TP.HCM.

Đội bóng áo đỏ tiếp tục ghi bàn nhờ tình huống không chiến ở phút 43. Minh Trọng tạt bóng từ vị trí phạt góc. Khổng Minh Gia Bảo đánh đầu cận thành khiến Nguyên Mạnh lần thứ tư phải vào lưới nhặt bóng ngay trong hiệp 1. CLB Công an TP.HCM là đội bóng đầu tiên mùa này có thể xé lưới Nam Định 4 lần trong một hiệp đấu.

Hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số không tưởng 4-0 nghiêng về CLB Công an TP.HCM.

Sang tới hiệp 2, CLB Công an TP.HCM tiếp tục chơi thong dong với mục tiêu bảo toàn tỷ số. Tới tận phút 71, Nam Định mới có bàn đầu tiên. Trần Ngọc Sơn treo bóng từ cánh trái. Nguyễn Xuân Son đỡ ngực một nhịp rồi tung móc trên không và lập siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" mãn nhãn vào lưới Lê Giang Patrik.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 của tiền đạo sinh năm 1997 giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt phần nào giảm tải áp lực tâm lý. Phút 79, Brenner Marlos chuyền về tuyến hai cho Lý Công Hoàng Anh băng lên tung cú sút xa, không cho Lê Giang Patrik cơ hội cản phá.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu không đủ để Nam Định ghi thêm bất kỳ bàn nào và chấp nhận thua chung cuộc 2-4. Thất bại trước CLB Công an TP.HCM khiến đội chủ sân Thiên Trường lỡ hẹn với trận chung kết Cúp Quốc gia và trải qua mùa giải trắng tay. Tại V.League, Nam Định chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Phía bên kia chiến tuyến, CLB Công an TP.HCM sẽ đấu Ninh Bình ở chung kết Cúp Quốc gia. Ở trận bán kết cùng giờ, Ninh Bình thắng Thể Công-Viettel 4-1 trên sân nhà.