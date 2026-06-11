Bi kịch của Việt kiều đá 5 đội V.League trong 4 năm

HAGL là CLB V.League thứ 5 trong 4 năm của Ryan Hà ở Việt Nam. Chừng ấy trong 4 năm là đủ chứng minh giải đấu này vẫn quá khắc nghiệt với cầu thủ Việt kiều mang dòng máu Pháp.

5 đội V.League trong 3 năm, Ryan Hà chưa từng một lần thành công tại Việt Nam.

“Kết thúc mùa bóng, tạm biệt”, Ryan Hà viết ngắn gọn trên trang cá nhân cách đây ít ngày.

Chân chạy cánh sinh ra tại Pháp và có bố mẹ là người Việt Nam gia nhập HAGL hè 2025, đánh dấu sự trở lại của anh tại V.League sau một mùa xuống chơi tại Hạng Nhất dưới màu áo PVF-CAND.

Theo số liệu từ Transfermarkt, sau 13 lần ra sân (708 phút), Ryan Hà chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo. Từ vòng 12 tới 25 V.League 1 2025/26, cầu thủ mang áo số 77 chỉ được chơi 17 phút trong trận gặp Ninh Bình ở vòng 17. Những trận còn lại, Ryan Hà hoặc không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, hoặc ngồi dự bị toàn bộ. Anh như thể người ngoài trong cuộc chiến trụ hạng của đội bóng phố núi.

Tối 31/5, khi đàn em 18 tuổi Trần Gia Bảo tỏa sáng khi góp công vào 2 trên 3 bàn của HAGL trước Hà Nội, trực tiếp giúp đội chủ sân Pleiku trụ hạng, Ryan Hà ngồi ghế dự bị.

Đây không phải lần đầu Ryan gây thất vọng tại một CLB Việt Nam. Chân chạy cánh sinh năm 1997 bắt đầu chơi bóng tại dải đất hình chữ S từ mùa 2023, trong màu áo Khánh Hòa rồi lần lượt tới Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM), Hà Nội, PVF-CAND và HAGL.

Tại các CLB V.League, theo số liệu từ Transfermarkt, Ryan Hà chỉ ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo sau 40 lần trong 4 mùa giải. Theo số liệu từ VPF, Việt kiều từng được HLV Võ Đình Tân (Khánh Hòa) nhận xét "có những tố chất mà cầu thủ Việt không có” không ghi bàn trong quãng thời gian đầu quân cho PVF-CAND tại Hạng Nhất.

4 năm ở Việt Nam, Ryan Hà gần như không tạo được ấn tượng đáng kể nào. Chia sẻ với Tri Thức - Znews khi mới về nước, cầu thủ từng được huấn luyện bởi David Moyes và Edinson Cavani cho biết thời tiết là cản trở lớn nhất với anh khi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá tại Việt Nam. Tính tới hiện tại, Ryan Hà đã chơi bóng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Việc liên tục chuyển CLB có thể cũng là vấn đề khiến chân chạy cánh 28 tuổi khó thích nghi với lối chơi của HLV trưởng cũng như hòa nhập với các đồng đội, dù anh gần như không gặp chấn thương nặng.

Từ cảm giác đua vô địch cùng Hà Nội tới cuộc chiến trụ hạng cùng HAGL, Khánh Hòa, hay khoác áo CLB tầm trung như Becamex TP.HCM, thậm chí đã xuống cả Hạng Nhất chơi cho PVF-CAND, Ryan liên tục tìm kiếm cơ hội cho mình nhưng không thể xây dựng chỗ đứng vững chắc ở bất kỳ CLB nào.

4 năm trước, Transfermarkt định giá Ryan Hà ở mức 50.000 euro khi anh mới trở lại Việt Nam. Con số này tăng lên thành 125.000 euro khi cầu thủ từng suýt bỏ bóng đá do không có cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp cập bến Becamex Bình Dương năm 2023, rồi giảm còn 100.000 euro khi Ryan đầu quân cho Hà Nội. Hiện tại, anh chỉ được định giá 75.000 euro, nằm ngoài top 100 gương mặt đắt giá nhất V.League 2025/26.

Trận cuối mùa giải, Ryan Hà vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu cho HAGL. Chia tay đội bóng phố núi, Việt kiều Pháp được dự báo khó tìm bến đỗ tiếp theo tại V.League với bản CV kém thuyết phục. Một lần nữa, hạng đấu cao nhất Việt Nam lại là thử thách quá tầm với nhiều cầu thủ Việt kiều.