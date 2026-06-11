Hàng thủ mạnh nhất V.League vỡ vụn ở Ninh Bình

Tối 11/6, Ninh Bình đánh bại Thể Công - Viettel với tỷ số 4-1 ở bán kết, qua đó vào chung kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Ninh Bình đánh bại Thể Công Viettel để giành quyền vào chung kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Trên sân Ninh Bình, hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao, nhưng lợi thế sớm thuộc về đội chủ nhà. Phút 15, sai lầm của Văn Trâm ở khu vực giữa sân, Friday tung đường chọc khe sắc bén, đặt Gia Hưng vào thế đối mặt. Tiền đạo này không bỏ lỡ, dứt điểm gọn gàng hạ gục Văn Việt, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp Ninh Bình chơi hưng phấn. Đội bóng cố đô liên tục dồn ép, khiến hàng thủ Thể Công - Viettel lúng túng. Trước khi hiệp một khép lại, Friday tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo thông minh cho Hoàng Đức băng xuống. Trong tình huống đối mặt, tiền vệ tuyển Việt Nam lạnh lùng dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong khi đó, Thể Công - Viettel không phải không có cơ hội. Phút 23, Văn Khang bỏ lỡ tình huống ngon ăn khi đánh đầu vọt xà từ quả tạt chuẩn xác của Lucao, trong thế không bị kèm. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý nhất của đội khách trong hiệp đầu.

Sau giờ nghỉ, Ninh Bình vẫn làm chủ thế trận. Friday suýt nâng tỷ số lên 3-0 nhưng không thắng được phản xạ của Văn Việt. Trong khi đó, nỗ lực của Thể Công - Viettel chỉ giúp họ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 85, khi Lucao thực hiện thành công quả phạt đền.

Tuy nhiên, hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ hai phút sau, Bảo Toàn có pha xử lý đẳng cấp trong vùng cấm, dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút 90, Friday ấn định chiến thắng 4-1 bằng pha đá bồi cận thành sau tình huống bị cản phá trước đó.

Với Thể Công - Viettel, đây là kết quả đáng thất vọng. Họ sở hữu hàng thủ mạnh nhất V.League, chỉ thua 21 bàn sau 26 trận, trung bình chưa tới một bàn mỗi trận. Nhưng chỉ trong 90 phút ở Ninh Bình, đội bóng này đã thua tới 4 bàn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Chiến thắng đậm 4-1 giúp Ninh Bình giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2025/26. Đối thủ của họ ở trận đấu cuối cùng là CLB Công an TP.HCM. Trận đấu tranh cúp diễn ra lúc 18h ngày 14/6 trên sân Ninh Bình.