Bodo/Glimt viết tiếp câu chuyện cổ tích

Hiện tượng Champions League mùa này vừa chấm dứt 33 năm chờ đợi bằng chức vô địch Cúp Quốc gia Na Uy đầy cảm xúc.

Bodo/Glimt giành chức vô địch sau hơn 30 năm chờ đợi.

Hôm 10/5, Bodo/Glimt tiếp tục khiến bóng đá châu Âu phải nhắc tên khi đánh bại SK Brann để giành chức vô địch Cúp Quốc gia Na Uy lần đầu tiên kể từ năm 1993.

Trận chung kết diễn ra kịch tính đúng với hành trình cổ tích mà Bodo/Glimt tạo ra suốt mùa giải. Hai đội hòa nhau 3-3 sau 120 phút trước khi đại diện miền Bắc của Na Uy thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu.

Ola Brynhildsen và Andreas Helmersen ghi bàn cho Bodo/Glimt, bên cạnh một pha phản lưới của đối thủ. Thủ môn Nikita Haikin cũng trở thành tâm điểm trong màn ăn mừng sau chiến thắng lịch sử.

Đây là danh hiệu cúp quốc gia thứ ba trong lịch sử CLB, sau các lần đăng quang vào năm 1975 và 1993.

Tuy nhiên, ý nghĩa của chức vô địch lần này lớn hơn rất nhiều khi nó đến ở giai đoạn Bodo/Glimt đang vươn mình mạnh mẽ tại châu Âu.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến đội bóng Na Uy tạo tiếng vang lớn ở Champions League. Bodo/Glimt lọt vào vòng 16 đội và trở thành CLB Na Uy đầu tiên làm được điều đó kể từ mùa giải 1999/2000.

Không chỉ gây bất ngờ bằng thành tích, Bodo/Glimt còn khiến giới chuyên môn nể phục khi đánh bại nhiều ông lớn như Manchester City, Atletico Madrid và Inter Milan.

Hành trình cổ tích của Bodo/Glimt chỉ dừng lại sau màn ngược dòng không tưởng của Sporting Lisbon. Đội bóng của Bồ Đào Nha để thua Bodo/Glimt 0-3 ở lượt đi nhưng thắng tới 5-0 ở lượt về và giành vé vào tứ kết Champions League.

Từ một đội bóng ít tên tuổi của Bắc Âu, Bodo/Glimt giờ trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền bỉ và tham vọng của bóng đá Na Uy trên bản đồ châu Âu.

