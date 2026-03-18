HLV tay mơ thay Amorim tạo kỳ tích 'điên rồ' tại Champions League

Sporting Lisbon vừa tạo ra một kỳ tích thực sự trên sân cỏ châu Âu khi lội ngược dòng ngoạn mục hạ gục hiện tượng Bodo/Glimt 5-0 sau khi để thua 0-3 ở trận lượt đi.

HLV Borges đang mát tay với Sporting.

Kỳ tích này mang dấu ấn lớn của HLV Rui Borges khi ông kế thừa Sporting Lisbon tưởng như sẽ sụp đổ sau sự ra đi của Ruben Amomrim hồi tháng 11/2024 và nỗ lực tháng vực dậy bất thành của João Pereira. Mùa trước, Borges giúp Sporting vô địch giải Bồ Đào Nha và mùa này là kỳ tích vào tứ kết Champions League.

Chiếc đồng hồ 20 euro và xuất phát điểm khiêm tốn

Bảy năm trước, Rui Borges vẫn còn là HLV vô danh ở giải bóng đá nghiệp dư. Nhìn xuống cổ tay thuyền trưởng này, người ta sẽ không thấy những chiếc Rolex hay Cartier nạm kim cương lấp lánh. Ông vẫn trung thành với chiếc đồng hồ Casio trị giá chưa đến 20 euro, món đồ đã gắn bó từ những ngày đầu tiên cầm quân tại đội bóng quê hương SC Mirandela.

Món phụ kiện giản dị ấy là một lời nhắc nhở thường trực về quá khứ vất vả tại một thành phố nhỏ phía bắc Bồ Đào Nha, nơi tổng dân số thậm chí chỉ bằng một nửa sức chứa của sân Jose Alvalade.

Để tạo ra những chiến thắng ngoạn mục trên sân cỏ, Rui Borges sở hữu nghệ thuật quản trị nhân sự tài tình. Giám đốc Thể thao Valdemar của Mirandela từng nhận xét Borges có năng khiếu thiên bẩm trong việc gắn kết con người, khiến các học trò sẵn sàng vắt kiệt sức lực chiến đấu vì mình. Sự trung thực và thẳng thắn chính là chìa khóa mở cửa trái tim các cầu thủ.

Cậu học trò cũ Jorge Fernandes tại CLB Vitoria nhớ mãi những giai đoạn phải ngồi dự bị nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ người thầy của mình. Khi Fernandes bị trật khớp vai, Borges đã công khai ca ngợi anh trong phòng họp báo, ví cậu học trò như một "chú ngựa chiến" để vinh danh tinh thần làm việc không biết mệt mỏi.

Lời nói luôn đi đôi với hành động, chiến lược gia này xây dựng một khối đoàn kết vững chắc bằng chính nhân cách và sự chân thành.

Sporting đã chơi một trận ấn tượng.

Tư duy linh hoạt phá vỡ di sản của Ruben Amorim

Tiếp quản chiếc ghế nóng do Ruben Amorim để lại tại Sporting CP là một áp lực khổng lồ. Amorim từng gặt hái vô số thành công với sơ đồ 3-4-3 trứ danh, nhưng Borges mang đến một luồng gió hoàn toàn mới mẻ.

Ngay trong trận ra mắt đánh bại kình địch Benfica, ông mạnh dạn chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. Triết lý yêu thích của ông thường xoay quanh hệ thống 4-2-3-1 với sự biến hóa đa dạng. Khả năng thích ứng tài tình mới là vũ khí nguy hiểm nhất của nhà cầm quân này.

Trong chuỗi trận căng thẳng tại Champions League, bão chấn thương càn quét đội hình và lấy đi những trụ cột như Morten Hjulmand, Geovany Quenda, Ousmane Diomande hay Zeno Debast. Đứng trước tình thế khó khăn, Borges lập tức xoay chuyển chiến thuật.

Đối đầu với một PSG hùng mạnh ở vòng phân hạng, ông linh hoạt kéo các hậu vệ biên như Ivan Fresneda và Matheus Reis vào đá trung vệ lệch cánh, đồng thời hồi sinh mạnh mẽ Trincao trong vai trò một số 10 thực thụ ở trung lộ thay vì bám biên. Dưới bàn tay nhào nặn của ông, một cầu thủ tưởng chừng sắp bị thanh lý dưới thời người tiền nhiệm như Fresneda đã lột xác hoàn toàn và xuất sắc giành suất lên tuyển U21 Tây Ban Nha.

Con đường thăng tiến của Rui Borges diễn ra với tốc độ chóng mặt. Từ Mirandela, ông liên tục kiến tạo nên những cột mốc lịch sử ở mọi bến đỗ đi qua. Tại Academico Viseu, ông vực dậy đội bóng từ nhóm cầm đèn đỏ vươn lên giữa bảng xếp hạng. Đến Mafra và Moreirense, ông giúp các CLB này đạt được vị trí cao nhất trong lịch sử, tiêu biểu là kỷ lục 55 điểm tại giải vô địch quốc gia cùng Moreirense.

Những bước đi thần tốc đó luôn có sự đồng hành của một ban huấn luyện trung thành đã gắn bó cùng ông từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp.

Giờ đây, khi tạo ra màn lội ngược dòng không tưởng trước Bodo/Glimt, tài năng của Rui Borges lọt vào mắt xanh của hàng loạt ông lớn tại Premier League và La Liga. Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027 cùng mức phí phá vỡ lên tới 20 triệu euro, tương lai của chiến lược gia này hứa hẹn sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Những bước chạy nước rút ăn mừng cuồng nhiệt trên đường biên chắc chắn sẽ tiếp tục bùng nổ, minh chứng cho khát vọng vươn lên đỉnh cao của người đàn ông mang trên tay chiếc đồng hồ 20 euro.