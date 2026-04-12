Nhà vô địch Na Uy hủy diệt hiện tượng Champions League

Bodo/Glimt nhận thất bại nặng nề nhất nhiều năm khi thua 0-5 trước Viking ngay trên sân khách ở vòng 4 giải VĐQG Na Uy.

Bodo/Glimt bước vào trận đấu với tư cách đội bóng từng gây tiếng vang ở Champions League mùa này. Tuy nhiên, trước nhà đương kim vô địch Viking, họ nhanh chóng bị kéo trở lại thực tế.

Chỉ sau 16 phút, trận đấu gần như đã an bài. Viking mở tỷ số từ rất sớm nhờ pha lập công của Peter Christiansen ở phút thứ 5. Chưa kịp ổn định đội hình, Bodo/Glimt tiếp tục thủng lưới khi Kristoffer Askildsen nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp gọn gàng.

Hàng thủ lỏng lẻo khiến đội khách trả giá đắt. Simen Kvia-Egeskog ghi bàn thứ ba ở phút 16, khép lại hiệp đấu ác mộng. Viking không cần chơi quá phức tạp, nhưng luôn biết cách trừng phạt sai lầm.

Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi. Bodo/Glimt cố gắng kiểm soát bóng, nhưng thiếu tốc độ và ý tưởng để xuyên phá hàng thủ đối phương. Trong khi đó, Viking duy trì nhịp độ hợp lý và tiếp tục tận dụng khoảng trống.

Phút 74, Kvia-Egeskog hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 87, Zlatko Tripic ấn định chiến thắng 5-0, khép lại một trong những trận thua nặng nề nhất của Bodo/Glimt trong nhiều năm.

Đây là thất bại đậm nhất của Bodo/Glimt tại giải VĐQG Na Uy kể từ trận thua 0-6 trước Valerenga năm 2019. Một kết quả cho thấy khoảng cách lớn về trạng thái và sự ổn định, dù Bodo/Glimt từng tạo bất ngờ khi lọt vào vòng 1/8 Champions League trước khi dừng bước trước Sporting CP.

HLV Kjetil Knutsen không né tránh thực tế. “Đây là màn trình diễn đáng xấu hổ và nhục nhã. Chúng tôi chơi quá xa so với tiêu chuẩn của mình”, ông thừa nhận. Nhà cầm quân này cũng dành lời khen cho Viking, nhấn mạnh đối thủ thể hiện năng lượng và sức mạnh vượt trội.

Trận thua này không chỉ là cú sốc về tỷ số. Nó còn phơi bày vấn đề trong cách vận hành của Bodo/Glimt khi đối mặt với áp lực cao. Họ thiếu sự chắc chắn ở hàng thủ và không đủ sắc bén khi chuyển trạng thái.

Bodo/Glimt sẽ có cơ hội sửa sai khi làm khách trước Sarpborg ở vòng đấu tiếp theo. Nhưng sau thất bại này, điều họ cần không chỉ là một chiến thắng, mà là cách tìm lại bản sắc đã giúp họ trở thành hiện tượng của bóng đá châu Âu mùa giải năm nay.