Bài ném biên gây chú ý của PSG

PSG cho thấy cách tiếp cận mới ở những tình huống ném biên trong trận thắng 2-0 trước Liverpool ở tứ kết lượt đi Champions League hôm 9/4.

Đoạn video do UEFA đăng tải ghi lại cách hậu vệ trái Nuno Mendes thực hiện các tình huống ném biên bên cánh trái. Thay vì phối hợp ngắn dọc biên hoặc thực hiện các pha bật nhả quen thuộc, cầu thủ người Bồ Đào Nha bất ngờ ném bóng dài vào khoảng trống ở trung lộ.

Quyết định này tỏ ra hiệu quả khi các cầu thủ Liverpool bị hút về phía khu vực gần đường biên, tạo ra khoảng trống lớn ở giữa sân. Tận dụng điều đó, các tiền vệ PSG băng lên khai thác không gian và tổ chức tấn công nhanh, góp phần giúp đội bóng nước Pháp kiểm soát thế trận và giành lợi thế trước trận lượt về.

Các tiền vệ PSG khai thác được khoảng trống ở giữa sân.

Sự sáng tạo trong các tình huống cố định của PSG nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Đáng chú ý, nhiều cổ động viên Arsenal tỏ ra “lo lắng” khi HLV Mikel Arteta, người vốn nổi tiếng với khả năng tận dụng các tình huống bóng chết, có thể học hỏi và áp dụng chiến thuật này cho đội bóng thành London.

Một số bình luận hài hước xuất hiện trên mạng xã hội như: “Đừng để Arteta xem được video này”, hay “Hãy chặn ông ấy lại trước khi Arsenal có thêm vũ khí mới”.

Trong bối cảnh cả PSG và Arsenal đều nắm lợi thế sau lượt đi vòng tứ kết, khả năng hai đội chạm trán nhau ở chung kết Champions League mùa này có thể xảy ra. Nếu điều đó thành hiện thực, những chiến thuật như pha ném biên của PSG có thể trở thành yếu tố tạo nên khác biệt.

Chiến thắng thuyết phục của PSG Chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định cho những ai dám thách thức PSG trong cuộc đua vô địch.