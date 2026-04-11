Ronaldo lại bình luận gây bão

Siêu sao người Bồ Đào Nha thêm một lần gây chú ý với những bình luận trên mạng xã hội.

Ronaldo và chức vô địch Arab Club Champions Cup.

Trên mạng xã hội, một fanpage tạo ra cuộc tranh cãi khi khẳng định Cristiano Ronaldo đã có danh hiệu tại Saudi Arabia, đó là chức vô địch Arab Club Champions Cup 2023, giải đấu mà nhiều CĐV cho rằng chỉ mang tính chất giao hữu trước thềm mùa giải mới.

Bên cạnh đó, fanpage này còn dẫn lại một bài đăng trên trang chủ FIFA có nội dung: "Kể từ tháng 1/2023, Ronaldo thi đấu cho CLB Al Nassr, giúp đội bóng thủ đô Riyadh giành chức vô địch Arab Club Champions Cup vào tháng 8 cùng năm".

"Ronaldo luôn là tâm điểm của sự chỉ trích, ghen ghét. Đừng tin vào những điều không đúng sự thật", fanpage này cho biết.

Ở phía dưới, tài khoản chính thức của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha để lại bình luận: "Chấp nhận sự thật là một đức tính tốt" và thu hút hàng chục nghìn lượt thích.

Trước đó, Ronaldo nhiều lần gây bão với những bình luận trên mạng xã hội. Những câu nói của anh như "Factos" hay "Chủ nhật này Nhà vua sẽ ra sân" vẫn được CĐV nhắc cho đến tận bây giờ.

Đến nay, chức vô địch Arab Club Champions Cup của Ronaldo vẫn gây tranh cãi. Tuy nhiên, CR7 đứng trước cơ hội đập tan mọi chỉ trích, khi đang cùng Al Nassr dẫn đầu tại Saudi Pro League và tiến sâu ở AFC Champions League Two.

Siêu sao sinh năm 1985 đang có phong độ tốt và quyết tâm chinh phục chiếc cúp danh chính ngôn thuận đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Trung Đông. Ngoài ra, anh còn hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ.