Ghi bàn vượt Ronaldo, tiền đạo vô danh sắp đổi đời ở Saudi Arabia

  • Thứ bảy, 11/4/2026 05:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Julian Quinones trải qua mùa giải thăng hoa tại Saudi Pro League, qua đó tiến rất gần tới phần thưởng tài chính lớn từ CLB Al-Qadsiah.

Ở mùa giải năm nay, Quinones ghi tới 26 bàn thắng, qua đó bám sát Ivan Toney của Al-Ahli ở cuộc đua Vua phá lưới. Hiệu suất ghi bàn ổn định giúp tiền đạo 29 tuổi trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất tại Saudi Pro League. Hiện chân sút này hơn Cristiano Ronaldo 3 bàn và kém Toney 1 bàn.

Trước màn trình diễn chói sáng ấy, Al-Qadsiah xúc tiến kế hoạch gia hạn hợp đồng với Quinones đến năm 2030, sớm 2 năm so với thỏa thuận hiện tại có thời hạn tới tháng 6/2028. Đội bóng này còn sẵn sàng trao cho Quinones mức độ đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh.

Theo Transfermarkt, Quinones hiện có giá trị khoảng 12 triệu euro. Anh gia nhập Al-Qadsiah từ Club America cách đây 2 mùa giải và nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Trước khi chuyển sang Trung Đông, tiền đạo sinh năm 1995 có mùa giải bùng nổ trong màu áo America với 23 bàn thắng cùng 10 kiến tạo, góp công lớn giúp đội bóng giành 3 danh hiệu.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp CLB, Quinones còn là tuyển thủ quốc gia Mexico với 20 lần ra sân. Trong màu áo Al-Qadsiah, anh có mùa ra mắt 2024/25 cực kỳ ấn tượng với 20 bàn và 10 kiến tạo sau 28 trận. Sang mùa này, chân sút người Mexico tiếp tục duy trì phong độ cao.

Với hiệu suất ghi bàn đáng nể cùng tầm ảnh hưởng lớn, dễ hiểu khi Quinones được Al-Qadsiah tăng lương trong thời gian tới.

