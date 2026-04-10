Saudi Pro League dậy sóng vì Ronaldo

  • Thứ sáu, 10/4/2026 06:06 (GMT+7)
Ivan Toney công khai chỉ trích trọng tài và ám chỉ cuộc đua vô địch Saudi Pro League đang bị "tác động" sau trận hòa gây tranh cãi của Al Ahli với Al Fayha.

Tiền đạo người Anh Ivan Toney trở thành tâm điểm sau trận hòa 1-1 giữa Al Ahli và Al Fayha hôm 8/4. Chân sút 30 tuổi ghi bàn thứ 27 mùa này, nhưng điều khiến anh bức xúc là việc đội bóng bị từ chối tới ba quả phạt đền.

Ngay sau trận, Toney phản ứng dữ dội: "Khi chúng tôi cố nói chuyện với trọng tài, ông ta bảo chúng tôi hãy tập trung vào AFC Champions League. Sao trọng tài lại có thể nói như vậy?".

Với Toney, đó là phát ngôn khó chấp nhận trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra là tại giải quốc nội của Saudi Arabia, không phải ở cấp độ châu lục như AFC Champions League.

"Có những điều tôi có thể nói sâu hơn, nhưng có thể khiến tôi gặp rắc rối. Tôi chỉ nói sự thật", Toney nhấn mạnh. Anh cho rằng các tình huống tương tự trước đó trong mùa đều được thổi phạt, nhưng ở giai đoạn quyết định thì cách xử lý lại thay đổi.

Khi được hỏi đội nào hưởng lợi, tiền đạo này trả lời ngắn gọn: "Chúng ta đều biết là ai. Chúng ta đang bám đuổi theo ai?". Phát biểu này nhanh chóng được hiểu là ám chỉ Al Nassr, đội bóng của Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu giải đấu.

Hai tình huống chạm tay trong vòng cấm của Al Fayha nhưng trọng tài làm ngơ.

Không dừng lại ở đó, Toney tiếp tục đăng tải trên mạng xã hội, cho rằng có sự tác động trong những quyết định trọng tài. Anh cũng chỉ trích việc VAR không can thiệp ở các thời điểm then chốt.

Đồng đội Galeno của Toney còn đi xa hơn khi viết rằng "họ muốn dâng cúp cho một người", đồng thời tố giải đấu thiếu tôn trọng Al-Ahli.

Phía Al-Ahli chính thức gọi các quyết định là "không thể chấp nhận" và yêu cầu ban tổ chức cung cấp giải thích, kèm theo bản ghi âm trao đổi giữa tổ trọng tài.

Trên bảng xếp hạng, Al Ahli đang kém Al Nassr 4 điểm và đối thủ còn một trận chưa đấu. Cuộc đua vô địch vẫn còn 7 vòng, nhưng những tranh cãi vừa qua có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện giải đấu.

Nhà báo Turki Al-Ajma của Saudi Arabia gây sốc khi khẳng định không phải ai cũng muốn Cristiano Ronaldo vô địch và nhấn mạnh mọi thành công đều nhờ tập thể.

Đội của Ronaldo bị phả hơi nóng lên ngôi vô địch

Rạng sáng 9/4, Al Hilal hâm nóng cuộc đua vô địch với Al Nassr khi vùi dập Al Kholood với tỷ số 6-0 thuộc vòng 28 Saudi Pro League.

Mbappe phá cấu trúc của Real Madrid như Ronaldo béo

Kylian Mbappe kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Real Madrid trước Bayern Munich, nhưng khoảnh khắc ấy không đủ mang lại niềm vui.

Ronaldo tiếp tục ghi bàn trong ngày Al-Nassr đại thắng Bàn thắng thứ 966 trong sự nghiệp một lần nữa cho thấy Cristiano Ronaldo vẫn là cỗ máy săn bàn hiếm có của bóng đá thế giới

Đào Trần

