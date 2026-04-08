Mbappe phá cấu trúc của Real Madrid như Ronaldo béo

Kylian Mbappe kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Real Madrid trước Bayern Munich, nhưng khoảnh khắc ấy không đủ mang lại niềm vui.

Mbappe có quá nhiều điểm giống với Ronaldo.

Đáng buồn thay, trận thua ngay trên chảo lửa Bernabeu phản ánh một thực tế vô cùng u ám. Cánh cửa đi tiếp của Real Madrid tại đấu trường danh giá Champions League đang khép lại rất nhanh.

Ở mặt trận quốc nội La Liga, khoảng cách 7 điểm so với Barcelona khiến hy vọng lật ngược thế cờ trở nên vô cùng mong manh. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ rất lớn phải đối diện với mùa giải trắng tay thứ hai liên tiếp.

Mbappe ghi bàn nhưng phá cấu trúc của Real Madrid

Nhiều người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về trách nhiệm của Kylian Mbappe trong sự sa sút chung của toàn đội. Nếu xét một cách công bằng trên phương diện cá nhân, tiền đạo người Pháp hoàn toàn không có lỗi.

Ở mùa giải năm ngoái, anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một chân sút chủ lực khi ghi tới 44 bàn thắng, trong đó có 31 pha lập công tại La Liga và 7 bàn ở đấu trường Champions League. Bước sang mùa giải năm nay, Mbappe vẫn duy trì một phong độ ghi bàn vô cùng đáng nể với 39 lần xé lưới đối phương. Những con số này minh chứng rõ ràng cho tài năng và bản năng săn bàn nhạy bén của anh.

Tuy nhiên, bóng đá là một môn thể thao tập thể và sự tỏa sáng của một cá nhân đôi khi lại đi ngược với lợi ích chung. Tầm ảnh hưởng của Mbappe lên thành tích toàn đội đang bộc lộ những điểm yếu chí mạng, khiến Real Madrid ngày càng hụt hơi do sự mất cân bằng trong hệ thống.

Những con số thống kê phơi bày sự thật này. Ở mùa giải trước, toàn đội Real Madrid chỉ ghi được 78 bàn tại La Liga, giảm 9 bàn so với thời điểm Mbappe chưa đặt chân đến. Tệ hại hơn, mặt trận phòng ngự của họ để lọt lưới tới 38 lần, nhiều hơn 12 bàn thua so với trước kia.

Trước khi chiêu mộ tiền đạo người Pháp, hệ thống chiến thuật của Real Madrid đang vận hành vô cùng hiệu quả. Bộ ba Vinicius, Rodrygo và Jude Bellingham tạo ra một khối gắn kết, có sự ăn ý và bù trừ nhịp nhàng cho nhau. Việc ban huấn luyện phải thay đổi toàn bộ cấu trúc quen thuộc để phục vụ một siêu sao mới đến khiến Real Madrid lạc lối.

Mbappe ghi nhiều bàn nhưng Real Madrid lại lạc lối.

Không khác gì Ronaldo cách đây 1/4 thế kỷ

Tình cảnh hiện tại của đội chủ sân Bernabeu làm gợi nhớ đến một câu chuyện rất nổi tiếng trong quá khứ. Cụ thể là quyết định mang tên Ronaldo de Lima của chủ tịch Florentino Perez vào năm 2002.

Vào thời điểm đó, hàng công của Real Madrid đang thi đấu cực kỳ thăng hoa và ổn định. Bộ đôi tiền đạo Raul Gonzalez và Fernando Morientes tìm thấy sự ăn ý tuyệt đối trong từng pha phối hợp. Dù vậy, khao khát xây dựng một dải ngân hà lấp lánh bằng những cái tên đình đám đã thôi thúc ông Perez mua bằng được Ronaldo.

Sự góp mặt của "Người ngoài hành tinh" mang lại những hệ quả giống hệt với trường hợp của Mbappe hiện tại. Trong mùa giải 2002/03, dù Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với 23 bàn thắng, tổng số bàn thắng của toàn đội lại giảm đi 2 bàn và số bàn thua tăng vọt thêm 12 bàn. Việc xáo trộn một cấu trúc đang hoạt động trơn tru đã khiến CLB phải trả giá đắt.

Trong suốt những năm tháng có sự phục vụ của nhà vô địch World Cup 2002, Real Madrid không thể giành thêm bất kỳ chiếc cúp Champions League nào cho đến tận 2014. Chức vô địch La Liga trong mùa giải đầu tiên (2002/03) cũng là điểm sáng hiếm hoi, trước khi đội bóng rơi vào chuỗi ba năm trắng tay liên tiếp đầy thất vọng. Chỉ khi Ronaldo rời đi, Real Madrid mới tìm lại chức vô địch La Liga vào năm 2007.

Dường như Mbappe đang mang một số mệnh khắc tinh với CLB hệt như người tiền bối. Sự tương đồng giữa hai siêu sao này đã được nhiều chuyên gia bóng đá nhìn nhận từ lâu.

Hồi năm ngoái, cựu chủ tịch của Real Madrid, Ramon Calderon từng lấp lửng chia sẻ rằng Mbappe đang bước chính xác trên con đường nối gót Ronaldo de Lima để vươn lên thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng Real sẽ ra sao thì Calderon bỏ ngỏ.

Thậm chí, chính bản thân cựu tiền đạo người Brazil cũng nhận ra hình bóng của mình ở người hậu bối. Năm 2022, Ronaldo từng chia sẻ rằng mỗi khi xem Mbappe thi đấu, những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của ông lại ùa về. Ông khen ngợi khả năng khai thác khoảng trống, sự biến ảo khi có bóng lẫn không có bóng, cũng như cách Mbappe vượt qua đối thủ trong các tình huống một đối một.

Những lời khen ngợi đó chứng tỏ tài năng xuất chúng của Mbappe là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, bài học lịch sử tại sân Bernabeu vẫn còn nguyên giá trị.

Cả cấu trúc đội bóng hy sinh vì một cá nhân thì kết quả thường thất vọng. Sau một phần tư thế kỷ kể từ ngày mua một nhà vô địch World Cup, Real Madrid lại đang có dấu hiệu rơi vào một vòng xoáy suy thoái quen thuộc. Việc giải quyết bài toán chiến thuật và hóa giải lời nguyền này sẽ là thử thách khổng lồ dành cho đội bóng trong thời gian tới.