Phát biểu của Mbappe về Bayern gây sốt trở lại

Phát biểu đầy tự tin của Kylian Mbappe đang tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội trước thềm đại chiến tứ kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich.

Mbappe tự tin khi đối đầu Bayern. Ảnh: Reuters.

“Bayern Munich ư? Nếu phải gọi tên một đội bóng có thể đánh bại họ lúc này, thì đó chính là Real Madrid”, Mbappe phát biểu hôm 29/3, thời điểm anh đang tập trung cùng đội tuyển Pháp.

Dù đã được đưa ra từ gần một tuần trước, quan điểm của Mbappe vẫn thu hút sự bàn tán sôi nổi từ dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên tỏ ra đồng tình với nhận định của ngôi sao người Pháp.

“Mỗi khi bước vào Champions League, Real Madrid luôn là thế lực khó lường nhất”, một tài khoản bình luận. CĐV khác viết: “Đừng xem thường Real dưới thời Alvaro Arbeloa, khi họ đã loại cả Benfica và Man City của Jose Mourinho và Pep Guardiola”.

Hàng thủ Bayern phải cẩn trọng với Mbappe. Ảnh: Reuters.

Bản thân Mbappe cũng có thành tích đối đầu khá tốt trước Bayern Munich tại Champions League, với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 7 lần chạm trán. Đội trưởng tuyển Pháp từng lập cú đúp trên sân Allianz Arena vào năm 2021, thời điểm anh còn khoác áo PSG.

Ở chiều ngược lại, các cổ động viên Bayern cũng thể hiện sự tự tin trước chuyến làm khách tại Madrid. Điểm tựa lớn nhất của “Hùm xám” nằm ở hàng công đang đạt phong độ cao. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany vừa cán mốc 300 bàn thắng chỉ sau 99 trận, con số cho thấy sức tấn công đáng gờm của đại diện Bundesliga.

“Xét về khả năng tấn công, Bayern đang làm tốt hơn Real Madrid”, một người hâm mộ nhận định. Tài khoản khác tự tin cho biết: “Bayern không có gì phải e ngại, hãy đánh bại Real ngay trên sân khách”.

Những chiến thắng đậm đà trong quá khứ trước Barcelona, Tottenham hay Arsenal càng củng cố niềm tin cho người hâm mộ Bayern. Tuy nhiên, Real Madrid chắc chắn sẽ không dễ bị khuất phục, dù hàng thủ của họ đang bộc lộ những dấu hiệu bất ổn trong thời gian gần đây.

