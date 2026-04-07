Điềm báo Real Madrid có thể vô địch Champions League năm nay

Việc Italy không thể giành vé dự World Cup 2026 đang được xem là một “điềm báo” thú vị cho tham vọng vô địch Champions League của Real Madrid.

Lịch sử cho thấy, mỗi khi tuyển Italy vắng mặt tại World Cup, Real Madrid lại có duyên đặc biệt ở đấu trường châu Âu.

Năm 1958, khi “Azzurri” không thể giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã lên ngôi tại Cúp C1 châu Âu (tiền thân Champions League) sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước AC Milan. Khi ấy, huyền thoại Alfredo Di Stéfano là linh hồn đưa Real Madrid tới danh hiệu thứ ba liên tiếp.

Hơn nửa thế kỷ sau, kịch bản tương tự lặp lại. Năm 2017, Italy thất bại trước Thụy Điển trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2018. Cũng trong mùa giải đó, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane đã làm nên lịch sử khi vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp, sau chiến thắng trước Liverpool ở trận chung kết.

Đến năm 2022, bi kịch tiếp tục xảy ra với bóng đá Italy khi họ gục ngã trước Bắc Macedonia ở vòng play-off World Cup. Trong khi đó, Real Madrid lại viết nên một câu chuyện cổ tích khác tại châu Âu. Dưới sự chỉ đạo của HLV Carlo Ancelotti, đội bóng Hoàng gia tiến vào chung kết và đánh bại Liverpool nhờ bàn thắng duy nhất của Vinicius Júnior, qua đó giành chức vô địch thứ 14.

Bước sang năm 2026, người hâm mộ Real Madrid đang kỳ vọng lịch sử một lần nữa lặp lại. Tuyển Italy tiếp tục gây thất vọng khi thất bại trước Bosnia trong loạt sút luân lưu, qua đó lỡ hẹn với World Cup tại Mỹ, Mexico và Canada. Trong bối cảnh đó, Real Madrid đang góp mặt ở tứ kết Champions League và nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu thứ 16 trong lịch sử.

Dù vậy, con đường phía trước của đội bóng áo trắng không hề dễ dàng. Sau khi vượt qua Man City, thầy trò HLV Álvaro Arbeloa sẽ phải chạm trán Bayern Munich tại tứ kết. Đại diện nước Đức dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany đang có phong độ ấn tượng và hàng công đạt hiệu suất cao, hứa hẹn là bài kiểm tra nặng ký nhất của Real từ đầu giải.

Không dừng lại ở đó, nếu tiến vào bán kết, Real Madrid nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với một trong hai ông lớn là đương kim vô địch PSG hoặc Liverpool, những đội bóng sở hữu lực lượng và tham vọng không hề kém cạnh.

Dù “lời tiên tri” chỉ mang tính trùng hợp, nhưng trong một giải đấu đầy cảm xúc và bất ngờ như Champions League, Real Madrid luôn biết cách biến những điều không tưởng thành hiện thực.

