Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

300 bàn sau 99 trận, Bayern gieo nỗi sợ cho Real Madrid

  • Thứ ba, 7/4/2026 05:01 (GMT+7)
Đội bóng Đức bước vào tứ kết Champions League với hiệu suất ghi bàn đáng sợ, trở thành thử thách thực sự cho Real Madrid của Arbeloa.

Bayern Munich đang có phong độ rất cao.

Bayern Munich đang mang đến lời cảnh báo rõ ràng cho Real Madrid trước cuộc đối đầu tại tứ kết Champions League. Đội bóng dưới quyền HLV Vincent Kompany vừa chạm mốc 300 bàn thắng chỉ sau 99 trận, một con số đủ để phác họa sức tấn công khủng khiếp của đại diện Bundesliga.

Cuối tuần qua, Bayern tạo nên màn ngược dòng 3-2 trước Freiburg. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở cột mốc họ đạt được. Sau chưa đầy hai mùa giải, đội bóng này đã ghi tới 300 bàn dưới thời Kompany. Riêng mùa đầu tiên có 154 bàn, còn mùa hiện tại đã chạm 146 bàn và vẫn còn 6 vòng đấu Bundesliga phía trước.

Hiệu suất ấy tiếp tục duy trì bản sắc quen thuộc của Bayern: tấn công dồn dập, lạnh lùng và không khoan nhượng. Những chiến thắng hủy diệt trong quá khứ trước Barcelona, Tottenham hay Arsenal không phải ngoại lệ, mà là một phần ADN của đội bóng này.

Trung tâm của cỗ máy ghi bàn đó là Harry Kane. Tiền đạo người Anh đã đóng góp 89 bàn trong tổng số 300 bàn kể từ khi Kompany nắm quyền, tương đương gần 30%. Anh gần như chắc chắn sẽ đá chính tại Bernabéu, và là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Real Madrid.

Trong bối cảnh Real Madrid vừa có màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Mallorca, Bayern lại tiến vào trận đấu với phong độ và sự tự tin cao. Họ cũng đang tiến gần chức vô địch Bundesliga thứ 35, càng củng cố vị thế trước cuộc chạm trán ở châu Âu.

Ở một diễn biến khác, Barcelona dưới thời Hansi Flick cũng vừa cán mốc 300 bàn. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia cần tới 107 trận để đạt con số này, nhiều hơn Bayern 8 trận.

Những con số không biết nói dối. Bayern đang là một trong những hàng công hiệu quả nhất châu Âu hiện tại, và Real Madrid hiểu rõ họ sẽ phải đối mặt với điều gì.

Real Madrid và Bayern Munich - cuộc 'đọ súng' của hai nhà vua Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich không chỉ là trận cầu đỉnh cao, mà còn là màn so tài của hai "ông vua" Champions League, nơi đẳng cấp, bản lĩnh và lịch sử va chạm dữ dội trên cùng một sân khấu.

Hà Trang

Bayern Đến lời Hansi Flick Vincent Kompany Xứ Catalonia Freiburg

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý