Real có thể tốn 200 triệu euro cho 'Bale mới'

Real Madrid được cho là đưa Michael Olise của Bayern Munich vào danh sách ưu tiên chuyển nhượng trong hè 2026.

Ngôi sao người Pháp gây ấn tượng mạnh nhờ phong cách thi đấu bùng nổ, tốc độ và khả năng tạo đột biến, khiến nhiều người liên tưởng đến Gareth Bale trong những năm tháng đỉnh cao.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia tin rằng Olise là mảnh ghép hoàn hảo cho dự án dài hạn. Anh không chỉ sở hữu kỹ năng rê bóng xuất sắc mà còn có khả năng định đoạt trận đấu, yếu tố mà Real Madrid luôn tìm kiếm ở những cầu thủ tấn công hàng đầu.

Dù vậy, thương vụ được dự báo rất phức tạp. Bayern Munich không có ý định để một trong những nhân tố quan trọng nhất của họ ra đi. Do đó, con số được nhắc đến trong thương vụ có thể lên tới 200 triệu euro. Mức phí đủ để biến Olise thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử.

Với Real Madrid, họ từng thành công với Gareth Bale, một bản hợp đồng bom tấn mang lại cả danh hiệu lẫn giá trị truyền thông. Olise được xem là cơ hội để tái hiện mô hình đó. Anh là ngôi sao trẻ, giàu tiềm năng và có sức hút toàn cầu.

Quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nếu thương vụ thành công, Olise có thể cùng Kylian Mbappe trở thành trung tâm trong kế hoạch dài hạn của Real Madrid.