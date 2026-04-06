Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real có thể tốn 200 triệu euro cho 'Bale mới'

  • Thứ hai, 6/4/2026 07:00 (GMT+7)
Real Madrid được cho là đưa Michael Olise của Bayern Munich vào danh sách ưu tiên chuyển nhượng trong hè 2026.

Ngôi sao người Pháp gây ấn tượng mạnh nhờ phong cách thi đấu bùng nổ, tốc độ và khả năng tạo đột biến, khiến nhiều người liên tưởng đến Gareth Bale trong những năm tháng đỉnh cao.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia tin rằng Olise là mảnh ghép hoàn hảo cho dự án dài hạn. Anh không chỉ sở hữu kỹ năng rê bóng xuất sắc mà còn có khả năng định đoạt trận đấu, yếu tố mà Real Madrid luôn tìm kiếm ở những cầu thủ tấn công hàng đầu.

Dù vậy, thương vụ được dự báo rất phức tạp. Bayern Munich không có ý định để một trong những nhân tố quan trọng nhất của họ ra đi. Do đó, con số được nhắc đến trong thương vụ có thể lên tới 200 triệu euro. Mức phí đủ để biến Olise thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử.

Với Real Madrid, họ từng thành công với Gareth Bale, một bản hợp đồng bom tấn mang lại cả danh hiệu lẫn giá trị truyền thông. Olise được xem là cơ hội để tái hiện mô hình đó. Anh là ngôi sao trẻ, giàu tiềm năng và có sức hút toàn cầu.

Quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nếu thương vụ thành công, Olise có thể cùng Kylian Mbappe trở thành trung tâm trong kế hoạch dài hạn của Real Madrid.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Dàn cựu sao Real Madrid bùng nổ cảm xúc sau chiến thắng trước Man City

Chiến thắng ấn tượng 3-0 của Real Madrid trước Manchester City tại Champions League khiến nhiều cựu danh thủ như Gareth Bale, Marcelo, Sergio Ramos và Luka Modric không giấu nổi sự phấn khích.

15:56 12/3/2026

Duy Anh

Real Gareth Bale Real Olise Bayern

  Gareth Bale

    Gareth Bale

    Gareth Frank Bale là cầu thủ bóng đá người xứ Wales hiện chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển bóng đá quốc gia Wales. Anh nổi tiếng với lối tấn công từ khoảng cách xa, những cú đá phạt xoáy và khả năng chơi bằng chân trái.

    • Ngày sinh: 16/7/1989
    • Nơi sinh: Cardiff, Wales
    • Chiều cao: 1,85 m
    • Vị trí: Tiền vệ cánh

Đọc tiếp

0

Theo cựu danh thủ Gary Pallister, MU mắc sai lầm khi để tiền vệ Scott McTominay ra đi với mức giá 26 triệu bảng vào năm 2024.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý