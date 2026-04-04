Bayern Munich ngược dòng điên rồ

Đội đầu bảng Bundesliga, Bayern Munich lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn hai bàn, định đoạt trận đấu ở những giây cuối cùng.

Bayern Munich giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trên sân của Freiburg ở vòng 28 Bundesliga tối 4/4, trong trận đấu mà họ chỉ thực sự bừng tỉnh ở những phút cuối.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Freiburg bất ngờ tăng tốc ngay đầu hiệp hai. Phút 46, Johann Manzambi mở tỷ số cho đội chủ nhà. Lợi thế tiếp tục được củng cố ở phút 71 khi Lucas Höler dứt điểm thành công, đưa Freiburg dẫn trước 2-0 và nắm hoàn toàn thế trận.

Trong bối cảnh bị dồn vào chân tường, Bayern Munich bắt đầu phản ứng. Phút 81, Tom Bischoff rút ngắn tỷ số, mở ra hy vọng cho đội khách. Sức ép được duy trì liên tục và đến phút 90+2, vẫn là Bischoff lên tiếng với bàn gỡ hòa 2-2, kéo Bayern trở lại cuộc chơi.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Khi trận đấu bước vào những giây bù giờ cuối cùng, Lennart Carl trở thành người hùng với pha lập công ở phút 90+10, hoàn tất màn lội ngược dòng khó tin cho Bayern Munich.

Chiến thắng này giúp Bayern Munich nâng tổng điểm lên 73, tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu Bundesliga. Trong khi đó, Freiburg dậm chân ở vị trí thứ 8 với 37 điểm, sau trận thua đầy tiếc nuối ngay trên sân nhà.