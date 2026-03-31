Đề nghị trăm triệu euro cho Palmer

Bayern Munich sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để chiêu mộ Cole Palmer từ Chelsea.

Palmer không yên tâm về tương lai tại Chelsea.

Theo Fichajes, đội bóng xứ Bavaria tin rằng 100 triệu euro là con số đủ sức mở ra cuộc đàm phán, dù Chelsea định giá ngôi sao của mình lên tới 170 triệu euro. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ cùng tham vọng duy trì vị thế tại châu Âu, Bayern sẵn sàng đầu tư lớn để sở hữu một cầu thủ có thể tạo khác biệt ngay lập tức.

Không chỉ có Bayern, Manchester United và Real Madrid cũng đang theo sát tình hình. Tuy nhiên, lợi thế của nhà vô địch Bundesliga nằm ở sự ổn định và khả năng cạnh tranh danh hiệu mỗi mùa, điều mà Chelsea hiện chưa thể đảm bảo.

MU cũng có chút lợi thế nếu muốn chiêu mộ tiền vệ người Anh, bởi Palmer từng công khai thừa nhận là fan của CLB chủ sân Old Trafford và thần tượng Wayne Rooney.

Palmer, ở tuổi 23, đang nổi lên như điểm sáng hiếm hoi trong một Chelsea đầy bất ổn. Dù đội bóng thành London thiếu ổn định về mặt chiến thuật lẫn thành tích, tiền vệ tấn công này vẫn thể hiện phong độ ấn tượng với những bàn thắng và kiến tạo quan trọng.

Tuy nhiên, chính sự thiếu định hướng rõ ràng của “The Blues” lại khiến Palmer dần mất kiên nhẫn.

Việc Chelsea có nguy cơ không góp mặt tại Champions League mùa tới được xem là yếu tố then chốt. Với một cầu thủ đang trên đà phát triển như Palmer, việc thiếu sân chơi đỉnh cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp.

Đây chính là thời điểm mà Bayern Munich, MU nhìn thấy cơ hội sở hữu một trong những tiền vệ sáng tạo hay bậc nhất châu Âu.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

