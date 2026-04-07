Arsenal lại gục ngã đúng lúc quyết định

Hai danh hiệu mất trong hai tuần không chỉ là thất bại đơn lẻ, mà là lời cảnh báo quen thuộc về bản lĩnh của Arsenal khi mùa giải bước vào giai đoạn sống còn.

Arsenal loạng choạng ở thời điểm quyết định.

Arsenal vẫn đang dẫn đầu Premier League. Khoảng cách với Manchester City vẫn đủ an toàn để họ nắm quyền tự quyết. Ở Champions League, họ cũng có mặt tại tứ kết và tiếp tục được xem là ứng viên đáng gờm.

Nhưng tất cả những lợi thế ấy đang bị phủ mờ bởi hai thất bại liên tiếp trong vòng hai tuần, khi “Pháo thủ” lần lượt đánh rơi Carabao Cup và FA Cup.

Áp lực và “năng lượng căng thẳng” của Arteta

Vấn đề không nằm ở việc thua, mà nằm ở cách thua. Trước Manchester City tại Wembley, Arsenal có thể viện dẫn lý do về đẳng cấp đối thủ. Nhưng trước Southampton, một đội bóng đang chơi ở Championship, mọi lý lẽ đều trở nên yếu ớt. Đó là trận đấu mà Arsenal không cho thấy họ đang ở vị thế của một đội bóng hướng tới danh hiệu.

Cách đây không lâu, truyền thông Anh nói về “cú ăn bốn” của Arsenal. Đó không phải là sự thổi phồng vô căn cứ. Đội bóng của Mikel Arteta chơi ổn định trong phần lớn mùa giải, với một hệ thống vận hành mạch lạc và dàn cầu thủ đang ở độ chín. Nhưng chính sự kỳ vọng ấy lại trở thành áp lực khi bước vào giai đoạn then chốt.

Sau thất bại trước Southampton, những lời chỉ trích nhanh chóng xuất hiện. Cựu hậu vệ Manchester City, Micah Richards nhấn mạnh vào thái độ thi đấu, cho rằng Arsenal đã không thể hiện được tinh thần cần có trong một trận đấu loại trực tiếp.

Theo Walcott, cựu danh thủ Arsenal, thì đi sâu hơn, khi chỉ ra hình ảnh quen thuộc của Arteta bên đường biên: căng thẳng, nóng nảy và thiếu sự kiểm soát.

Cuối tuần qua, Arsenal bị loại khỏi FA Cup.

Nhận xét này không phải là cảm tính. Trong những mùa giải gần đây, Arsenal thường chơi tốt khi ở thế bám đuổi hoặc khi áp lực chưa quá lớn. Nhưng khi bước vào giai đoạn quyết định, nơi từng sai lầm nhỏ có thể đánh đổi cả mùa giải, họ lại bộc lộ sự thiếu ổn định.

Arteta xây dựng một Arsenal giàu năng lượng, pressing mạnh mẽ và có tính tổ chức cao. Nhưng đổi lại, đội bóng của ông đôi khi bị cuốn vào nhịp trận đấu theo cách cảm xúc. Khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, sự căng thẳng dễ lan từ băng ghế huấn luyện xuống mặt sân.

Hình ảnh “năng lượng căng thẳng” Walcott đề cập phản ánh đúng thực trạng. Đó không chỉ là áp lực, mà là cảm giác bất an xuất hiện đúng lúc đội bóng cần sự tỉnh táo nhất.

Bài toán bản lĩnh và tháng 4 định mệnh

Thất bại trước Southampton không chỉ khiến Arsenal dừng bước ở FA Cup, mà còn gợi lại ký ức quen thuộc. Trong nhiều mùa giải gần đây, tháng 4 luôn là thời điểm họ đánh mất lợi thế. Từ cuộc đua Premier League đến các đấu trường cúp, Arsenal thường hụt hơi khi áp lực đạt đỉnh.

Điều đáng lo là kịch bản này đang lặp lại. Sau khi để thua Manchester City ở chung kết League Cup, Arsenal lẽ ra phải phản ứng mạnh mẽ. Nhưng thay vào đó, họ tiếp tục gục ngã trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy vấn đề không còn nằm ở chuyên môn đơn thuần.

Cựu tiền vệ Arsenal, Patrick Vieira gọi thất bại này là “không thể chấp nhận”. Cựu trung phong Newcastle, Alan Shearer thì nhấn mạnh yếu tố tâm lý, cho rằng Arsenal sẽ rất khó để vượt qua cú sốc này trong phần còn lại của mùa giải. Những nhận định ấy không mang tính cực đoan, mà dựa trên thực tế đã lặp lại nhiều lần.

“Đây không phải may mắn. Đội chơi tốt hơn đã thắng. Sau thất bại ở FA Cup, Arsenal sẽ rất khó vượt qua về mặt tâm lý. Tôi sẽ không bất ngờ nếu Manchester City vô địch FA Cup”, Alan Shearer nhận định trên BBC Sport.

Arsenal cần cho thấy bản lĩnh.

Arteta không thiếu ý tưởng. Arsenal cũng không thiếu chất lượng đội hình. Nhưng để giành danh hiệu, họ cần nhiều hơn thế. Họ cần sự lạnh lùng, khả năng kiểm soát cảm xúc và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Phần còn lại của mùa giải vẫn còn đó. Arsenal vẫn đang ở vị trí thuận lợi trong cuộc đua Premier League, và Champions League vẫn mở ra cơ hội. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, câu hỏi lớn nhất không còn là họ có đủ tốt hay không, mà là họ có đủ bản lĩnh để đi đến cuối cùng hay không.

Tháng 4 đã đến. Và với Arsenal, đó luôn là thời khắc phơi bày rõ nhất con người thật của họ.