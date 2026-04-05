Martinelli thoát thẻ đỏ sau khi đẩy trọng tài

Pha mất kiểm soát của Gabriel Martinelli trở thành tâm điểm sau khi Arsenal bị Southampton loại khỏi tứ kết FA Cup.

Arsenal dừng bước ở tứ kết FA Cup sau thất bại 1-2 trước Southampton rạng sáng 5/4, nhưng điều khiến trận đấu gây tranh cãi lại đến từ hành động của Gabriel Martinelli.

Phút 90+3, cầu thủ người Brazil có pha đẩy trọng tài Samuel Barrott ngay trên sân, nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng.

Tình huống xảy ra khi Arsenal đang dồn lên tìm bàn gỡ và đội khách được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm của Southampton. Khi trọng tài đang xác định vị trí đặt bóng, Martinelli lập tức lao tới, đẩy ông để giành lại bóng và muốn đưa trận đấu trở lại nhanh nhất có thể.

Hành động nóng vội không giúp Arsenal cải thiện tình hình. Ngược lại, nó khiến đội bóng mất thêm thời gian và bản thân Martinelli phải nhận thẻ vàng. Điều đáng nói là với việc có tác động trực tiếp tới trọng tài, nhiều ý kiến cho rằng tiền đạo này hoàn toàn có thể bị truất quyền thi đấu.

Về phía Arsenal, thất bại trước Southampton đồng nghĩa họ lỡ cơ hội giành cú ăn 3 mùa này. Bàn thắng muộn của đội chủ nhà khép lại hy vọng của thầy trò Mikel Arteta, trong một trận đấu mà họ không thể hiện bộ mặt tốt nhất của mình.

Giờ đây, "Pháo thủ" chỉ còn hai đấu trường để cạnh tranh danh hiệu cho mùa giải là Premier League và Champions League. Hôm 23/3, họ cũng thua trong trận chung kết Carabao Cup trước Manchester City.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD