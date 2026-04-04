Vẻ đẹp gây chú ý của vợ thủ môn Israel

  • Thứ bảy, 4/4/2026 22:56 (GMT+7)
Thủ thành Daniel Peretz của Southampton gây chú ý bởi chuyện tình đẹp như cổ tích trước trận gặp Arsenal ở tứ kết FA Cup.

Cặp đôi trở nên nổi tiếng vì mối tình đẹp.

Người gác đền 25 tuổi hiện khoác áo Southampton theo dạng cho mượn từ Bayern Munich. Anh gây chú ý khi kết hôn với nữ ca sĩ nổi tiếng Noa Kirel. Cặp đôi nhanh chóng được truyền thông ví như "Posh & Becks phiên bản mới", gợi nhớ đến chuyện tình đình đám của gia đình danh thủ David Beckham.

Đặc biệt, Peretz từng phải lòng Kirel ngay từ lần đầu nhìn thấy cô biểu diễn tại Eurovision Song Contest 2023. Khi đó, anh thốt lên: "Đó là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, tôi muốn cưới cô ấy". Chỉ vài tháng sau, họ bắt đầu hẹn hò và chính thức về chung một nhà vào tháng 11 năm ngoái.

Trong khi Kirel bận rộn với lịch diễn và vai trò giám khảo truyền hình, Peretz tập trung tối đa cho sự nghiệp. Gia nhập Southampton hồi tháng 1, anh nhanh chóng trở thành chốt chặn đáng tin cậy, góp phần giúp đội bóng duy trì chuỗi 14 trận bất bại.

Sự nghiệp của Peretz cũng được định hình rõ trong quãng thời gian tại Bayern Munich khi anh có cơ hội học hỏi từ thần tượng Manuel Neuer và đối đầu hàng ngày với Harry Kane. Những trải nghiệm đó giúp thủ môn người Israel hoàn thiện kỹ năng, đặc biệt là phản xạ và chọn vị trí.

Không chỉ vậy, Peretz từng gây tiếng vang khi cản phá 3 quả phạt đền, thậm chí tự mình ghi bàn trong loạt sút luân lưu tại vòng loại U21 châu Âu.

Trước tứ kết FA Cup vào rạng sáng 5/4, Peretz đứng trước cơ hội lớn nhất sự nghiệp. Anh khẳng định Southampton tôn trọng đối thủ nhưng không e ngại: "Chúng tôi có đủ khả năng để chiến thắng và giành vé đến Wembley".

Minh Nghi

  David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

