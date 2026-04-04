Tiền đạo Nhật Bản chạy 100 m trong 10,6 giây giờ ra sao

Từng nhận được kỳ vọng khi khoác áo Arsenal, sự nghiệp của tiền đạo Ryo Miyaichi lại rẽ sang hướng khác vì chấn thương liên miên.

Miyaichi gây tiếc nuối.

Miyaichi gia nhập Arsenal vào năm 2011 khi mới 19 tuổi, trong bối cảnh còn thi đấu ở cấp độ trung học tại Nhật Bản. Dù chưa chơi bóng chuyên nghiệp, anh vẫn gây ấn tượng mạnh trong một đợt thử việc, khiến HLV Arsene Wenger quyết định chiêu mộ.

Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện xin giấy phép lao động, cầu thủ trẻ này được đem cho Feyenoord mượn. Tại Hà Lan, Miyaichi nhanh chóng gây ấn tượng nhờ tốc độ và kỹ thuật. Anh ghi 3 bàn sau 12 trận và được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh “Ryondinho”, gợi nhớ tới huyền thoại Ronaldinho. Chính màn trình diễn này giúp Miyaichi được cấp phép lao động tại Anh, với tư cách một “tài năng đặc biệt”.

Trở lại Arsenal, Miyaichi được đánh giá cao nhờ tốc độ đáng kinh ngạc, từng đạt thành tích 10,6 giây cho quãng chạy 100 m. Tuy nhiên, cơ hội ra sân tại đội một là rất hạn chế.

Miyaichi từng là tài năng đầy hứa hẹn.

Chân sút người Nhật Bản chỉ có 5 lần khoác áo “Pháo thủ” và chủ yếu tích lũy kinh nghiệm qua các bản hợp đồng cho mượn, đáng chú ý nhất là tại Bolton Wanderers, nơi anh ra sân 12 trận.

Sau đó, Miyaichi tiếp tục được cho mượn tại Wigan Athletic và các đội bóng Hà Lan trước khi rời Arsenal vào năm 2015. Anh từng có trận ra mắt đội tuyển Nhật Bản năm 2012, nhưng không thể vươn tầm để trở thành trụ cột.

Bước ngoặt đáng tiếc trong sự nghiệp của Miyaichi đến khi anh gia nhập St. Pauli vào tháng 6/2015. Chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) xảy ra ngay trước mùa giải, mở đầu cho chuỗi ngày đen đủi. Trong những năm tiếp theo, Miyaichi liên tiếp gặp các vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối, bỏ lỡ hơn 100 trận và hiếm khi đạt thể trạng tốt nhất.

Năm 2021, Miyaichi trở về quê nhà khoác áo Yokohama F. Marinos. Tuy nhiên, vận rủi vẫn chưa buông tha khi anh tiếp tục dính chấn thương ACL lần thứ ba. Cầu thủ 33 tuổi vẫn kiên trì thi đấu và đã có hơn 130 lần ra sân cho đội bóng này trên mọi đấu trường.

Tháng 1 vừa qua, Miyaichi không được Yokohama F. Marinos gia hạn hợp đồng. Anh chưa có bến đỗ mới sau hơn 2 tháng qua, để lại nỗi tiếc nuối lớn cho người hâm mộ bóng đá Nhật Bản.

Sự nghiệp của Miyaichi là chuỗi những thăng trầm. Anh là ví dụ điển hình cho hình ảnh một cầu thủ giàu tiềm năng nhưng bị chấn thương hủy hoại sự nghiệp.

