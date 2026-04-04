Cơ hội đổi đời của Lee Kang-in

Từ vị thế kép phụ tại PSG, ngôi sao người Hàn Quốc đứng trước cơ hội trở thành trung tâm dự án của Atletico Madrid.

Atletico Madrid theo dõi Lee Kang-in trong thời gian dài.

Theo Fichajes, Giám đốc Thể thao Mateu Alemany xem Lee Kang-in là mảnh ghép lý tưởng để thay thế Antoine Griezmann. Tại Metropolitano, ban lãnh đạo tin rằng cầu thủ người Hàn Quốc không chỉ mang lại sự sáng tạo mà còn phù hợp với triết lý thi đấu đề cao tính kỷ luật nhưng vẫn cần điểm nhấn kỹ thuật của HLV Diego Simeone.

Dẫu vậy, thương vụ này không hề đơn giản. PSG chắc chắn sẽ yêu cầu một mức phí chuyển nhượng cao cho một cầu thủ còn nhiều tiềm năng phát triển. Atletico sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về tài chính, đồng thời tận dụng mong muốn được ra sân nhiều hơn của Lee để thúc đẩy đàm phán.

Atletico Madrid đang bước vào một giai đoạn chuyển mình quan trọng, chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Griezmann. Sự ra đi của tiền đạo người Pháp buộc ban lãnh đạo phải tìm kiếm một cái tên đủ sức kế thừa vai trò sáng tạo và dẫn dắt lối chơi. Trong số những mục tiêu được cân nhắc, Kang-in Lee nổi lên như lựa chọn hàng đầu.

Ở tuổi 25, tuyển thủ Hàn Quốc được đánh giá là một trong những cầu thủ kỹ thuật và giàu trí tưởng tượng bậc nhất châu Á. Anh sở hữu khả năng kiểm soát bóng tinh tế, nhãn quan chiến thuật sắc bén và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống tạo đột biến ở một phần ba cuối sân.

Tuy nhiên, tại PSG, Kang-in Lee chưa thực sự tìm được chỗ đứng vững chắc do sự cạnh tranh khốc liệt nơi hàng công. Điều đó khiến anh cân nhắc việc ra đi để tìm kiếm một vai trò trung tâm hơn trong đội hình.