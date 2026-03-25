Mức giá để Lee Kang-in gia nhập Atletico

Atletico Madrid xem Lee Kang-in là phương án thay thế lý tưởng cho Antoine Griezmann.

Theo truyền thông Pháp, PSG sẵn sàng lắng nghe đề nghị chuyển nhượng trị giá khoảng 40 triệu euro cho Lee. Tiền vệ người Hàn Quốc cùng Goncalo Ramos có thể nằm trong danh sách thanh lý ở mùa hè này khi PSG muốn tái cấu trúc lực lượng.

Mùa giải trước, Lee đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục cú ăn 4 của PSG, bao gồm Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Pháp. Dù không phải lựa chọn đá chính thường xuyên, anh vẫn được sử dụng hiệu quả trong vai trò xoay tua, góp phần duy trì sự ổn định cho đội bóng.

Tuy nhiên, bản thân Lee cũng để ngỏ khả năng tìm kiếm hướng đi mới sau khi mùa giải này khép lại. Tại La Liga, Atletico là đội bóng khao khát sở hữu tuyển thủ Hàn Quốc. Đáng chú ý, người đại diện của cầu thủ này từng đến Madrid để thảo luận trực tiếp với ban lãnh đạo CLB.

Việc Griezmann sang Orlando City buộc Atletico phải gấp rút tìm phương án thay thế. Với kinh nghiệm thi đấu tại La Liga trong màu áo Valencia và Mallorca, Lee được xem là lựa chọn phù hợp.

Dù vậy, PSG vẫn nắm quyền quyết định. Đội bóng thủ đô Paris không có ý định để cầu thủ rời đi dễ dàng và chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận được mức phí hợp lý. Tương lai của Lee vì thế hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động trong thời gian tới.

