Enzo Fernandez chọn bến đỗ mới

Tiền vệ người Argentina được cho là không muốn gắn bó lâu dài với Chelsea.

Enzo muốn đến Real Madrid.

Theo talkSPORT, tiền vệ người Argentina sẵn sàng cho một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và ưu tiên hàng đầu của anh là gia nhập Real Madrid. Dù hiện giữ vai trò đội phó tại Stamford Bridge, Enzo được cho là khao khát thử sức trong màu áo trắng, với mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở đẳng cấp cao nhất mỗi mùa.

"Real Madrid, trong bối cảnh cần làm mới tuyến giữa, đưa nhà vô địch World Cup vào danh sách theo dõi. Tuy chưa có động thái chính thức, nhưng sự quan tâm từ đội bóng Hoàng gia là có thật", tờ báo Anh tiết lộ.

Về phía Chelsea, họ không hề muốn đánh mất trụ cột quan trọng này. Ban lãnh đạo "The Blues" luôn coi Enzo là nhân tố trung tâm trong kế hoạch dài hạn và thậm chí đã bắt đầu các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, những bất ổn gần đây, bao gồm thay đổi trên băng ghế huấn luyện và thành tích thiếu ổn định, khiến tiền vệ 25 tuổi cân nhắc tương lai.

Rào cản lớn nhất nằm ở tài chính. Chelsea từng chi 107 triệu bảng để đưa Enzo về từ Benfica, vì vậy họ sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào thấp hơn con số này. Điều đó khiến Real Madrid phải tính toán kỹ lưỡng nếu muốn kích hoạt thương vụ.

Đáng chú ý, Chelsea bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Những kết quả không như kỳ vọng trong thời gian qua buộc đội bóng phải tính đến phương án thay thế nếu Enzo quyết định ra đi. Trước áp lực từ cầu thủ và sự chèo kéo của các đội bóng lớn, Chelsea không muốn bị động trong kế hoạch nhân sự.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

