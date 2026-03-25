Tình trạng chấn thương của De Ligt

Matthijs de Ligt chưa thể tập trên sân nhưng vẫn nuôi hy vọng tái xuất cuối mùa giải này.

De Light hy vọng trở lại thi đấu trước khi mùa giải này khép lại.

Matthijs de Ligt vẫn đặt mục tiêu trở lại thi đấu cho Manchester United trước khi mùa giải khép lại, dù chấn thương lưng của anh được xác định là phức tạp hơn dự kiến ban đầu.

Trung vệ người Hà Lan chưa ra sân kể từ ngày 30/11. Ban đầu, vấn đề chỉ được dự báo khiến anh nghỉ khoảng một tuần. Tuy nhiên, diễn biến thực tế kéo dài nhiều tháng và đến nay vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho ngày trở lại.

Theo các nguồn tin nội bộ, De Ligt thậm chí chưa thể tập luyện trên sân cỏ. Anh vẫn duy trì việc điều trị tại trung tâm Carrington, nơi đội ngũ y tế xử lý chấn thương một cách thận trọng.

Việc không tiến hành phẫu thuật cho thấy tình trạng đang cải thiện, nhưng cũng phản ánh tính chất khó lường của chấn thương không thuộc nhóm cơ bắp thông thường.

HLV Michael Carrick không loại trừ khả năng De Ligt có thể không thi đấu thêm trận nào mùa này. Dù vậy, theo báo chí Anh, bản thân cầu thủ 26 tuổi vẫn hướng tới mục tiêu kịp trở lại trong giai đoạn cuối.

MU còn 7 trận tại Premier League và sẽ trở lại thi đấu vào ngày 13/4 gặp Leeds United sau đợt tập trung cho đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu này, Harry Maguire vắng mặt vì án treo giò. Tuy nhiên, De Ligt gần như không kịp đạt thể trạng thi đấu.

Trong bối cảnh đó, Carrick kỳ vọng Lisandro Martinez có thể trở lại trong tháng tới để lấp vào khoảng trống nơi hàng thủ.

Trước khi chấn thương, De Ligt đá chính cả 13 trận đầu tiên của MU tại Premier League mùa này, cho thấy vai trò quan trọng trong hệ thống. Tuy nhiên, việc liên tục gặp vấn đề thể lực, bao gồm cả những chấn thương ở mùa trước, đang ảnh hưởng đáng kể đến tính ổn định của anh.

Ở cấp độ đội tuyển, tình trạng hiện tại khiến cơ hội dự World Cup của De Ligt bị đặt dấu hỏi, khi Ronald Koeman đang sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng ở vị trí trung vệ.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD