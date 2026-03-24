Đội hình MU tăng giá chóng mặt

Sau đợt cập nhật giá trị thị trường mới nhất từ Transfermarkt, Manchester United trở thành một trong những đội bóng tăng trưởng mạnh mẽ nhất tại Premier League.

Phong độ thăng hoa kéo theo đà tăng giá của MU.

Giá trị đội hình của "Quỷ đỏ" tăng thêm 35 triệu euro, đạt mốc 754 triệu euro và vươn lên xếp thứ 6 toàn giải về tổng giá trị. Đây là bước tiến đáng kể, phản ánh rõ sự khởi sắc về phong độ lẫn chất lượng đội hình thời gian gần đây.

Chuỗi trận thăng hoa dưới thời Michael Carrick là nền tảng cho cú bứt phá. Kể từ khi Carrick thay thế Ruben Amorim hồi tháng 1, MU thể hiện diện mạo hoàn toàn khác. Họ thi đấu gắn kết hơn, giàu năng lượng và đặc biệt hiệu quả trong khâu tấn công.

Hàng loạt cầu thủ ghi nhận mức tăng giá ấn tượng. Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko cùng tăng 5 triệu euro, lần lượt đạt 80 triệu và 65 triệu euro. Nổi bật nhất là Kobbie Mainoo tăng tới 10 triệu euro. Việc chạm mốc 50 triệu euro cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Mainoo ở tuyến giữa.

Bên cạnh đó, Lisandro Martinez, Patrick Dorgu và Senne Lammens cũng đồng loạt tăng thêm 5 triệu euro mỗi người, minh chứng cho sự cải thiện đồng đều của đội hình.

Giới chuyên môn đánh giá MU đi đúng hướng. Đội hình trẻ trung, giàu tiềm năng kết hợp với chiến lược chuyển nhượng hợp lý giúp CLB trở nên năng động hơn đáng kể. Đặc biệt, hàng công được nhận xét là sắc bén và đa dạng hơn so với mùa trước.

Với đà thăng tiến hiện tại, MU còn tràn trề cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Đây là mục tiêu tưởng chừng xa vời cách đây vài tháng.

MU vươn lên thứ 6 trong danh sách 10 đội bóng giá trị nhất Premier League.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

