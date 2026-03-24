Kỳ chuyển nhượng thảm họa của MU

  • Thứ ba, 24/3/2026 07:04 (GMT+7)
MU đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ kỳ chuyển nhượng thất bại dưới thời Erik ten Hag, khi tập đoàn INEOS nỗ lực dọn dẹp tàn dư để tái thiết đội bóng.

Mount là một trong những thương vụ sai lầm của MU.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, hoạt động chuyển nhượng của MU liên tục gây thất vọng. Tuy nhiên, mùa hè 2023 được xem là bước lùi nghiêm trọng nhất, khiến đội chủ sân Old Trafford trả giá trong nhiều năm.

Sau mùa 2022/23 khởi sắc dưới thời Erik ten Hag, MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè với nhiều tín hiệu lạc quan. Họ có vé Champions League, đội hình ổn định và một HLV đang xây dựng dự án rõ ràng. Nhưng thay vì bứt phá, "Quỷ đỏ" mắc hàng loạt sai lầm.

CLB chi mạnh tay nhưng hiệu quả gần như bằng không. Mason Mount tiêu tốn 55 triệu bảng nhưng liên tục chấn thương và không có vai trò rõ ràng. Bản hợp đồng 47 triệu bảng Andre Onana trở thành gánh nặng cả về mặt chuyên môn lẫn quỹ lương. Trong khi đó, thương vụ 70 triệu bảng Rasmus Hojlund không đáp ứng kỳ vọng và sắp bị bán lỗ.

Cùng với những bản hợp đồng hỏi mượn không đạt yêu cầu như Sergio Reguilon hay Sofyan Amrabat và việc để nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng ra đi, kỳ chuyển nhượng này bị xem là "thất bại chiến lược toàn diện".

MU sắp bán lỗ Hojlund cho Napoli.

Hệ quả là MU cầm cố tương lai cho một hiện tại thất bại. Không phải ngẫu nhiên khi INEOS đề ra "dự án 2028" như cột mốc tái sinh đội bóng. Đây là dịp kỷ niệm 150 năm thành lập CLB và là thời điểm những hợp đồng dài hạn ký dưới thời nhà Glazer dần kết thúc, giúp đội bóng thoát khỏi gánh nặng tài chính.

Thực tế, MU vẫn đang trả lương cho những cầu thủ không còn đóng góp, hệ quả của cách chi tiêu thiếu kiểm soát trước đây. Những quyết định như chi đậm cho Mount dù vị trí đã có Bruno Fernandes, hay đặt cược lớn vào Hojlund đều phản ánh sự thiếu nhất quán trong chiến lược.

Chính việc vung tiền vào loạt lựa chọn sai lầm ấy khiến đội bóng vẫn loay hoay trên hành trình tìm lại vị thế ở bóng đá Anh.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Minh Nghi

