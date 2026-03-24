MU sáng cửa chiêu mộ Davies

Bayern Munich cân nhắc bán Alphonso Davies vì chấn thương dai dẳng, mở ra cơ hội cho Manchester United trên thị trường chuyển nhượng.

Manchester United có thêm cơ sở để theo đuổi Alphonso Davies khi Bayern Munich được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nguyên nhân chính đến từ tình trạng chấn thương kéo dài của hậu vệ người Canada.

Davies từng là trụ cột không thể thay thế của Bayern kể từ khi ra mắt đội một năm 2019. Tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công giúp anh trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Mùa 2019/20, cầu thủ này góp công lớn trong cú ăn ba lịch sử của đội bóng Đức.

Tuy nhiên, những năm gần đây lại là quãng thời gian không suôn sẻ. Davies liên tục gặp vấn đề thể trạng. Anh vừa trở lại sau chấn thương dây chằng chéo đầu gối hồi đầu mùa nhưng tiếp tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo. Lần gần nhất Davies ra sân là ở trận gặp Atalanta tại Champions League.

Theo các nguồn tin từ Đức, tình trạng này khiến ban lãnh đạo Bayern phải cân nhắc. Những chấn thương lặp đi lặp lại trở thành gánh nặng và phương án bán Davies để thu về giá trị chuyển nhượng không còn bị loại trừ.

Manchester United nổi lên như điểm đến tiềm năng. Đội bóng đang cần bổ sung nhân sự ở vị trí hậu vệ trái. Luke Shaw vẫn là lựa chọn số một, nhưng tiền sử chấn thương khiến ban huấn luyện không thể hoàn toàn yên tâm. Dù đã ra sân đều đặn ở mùa 2025/26, cầu thủ 30 tuổi vẫn cần sự chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, Tyrell Malacia nhiều khả năng rời đi trong hè này. Patrick Dorgu, người được đưa về trước đó, thiên về tấn công và chưa phải phương án hoàn chỉnh cho vai trò hậu vệ trái trong hệ thống hiện tại.

Về phía Davies, tín hiệu hồi phục là tích cực. HLV trưởng đội tuyển Canada, Jesse Marsch, cho biết cầu thủ này chỉ cần khoảng hai đến ba tuần để trở lại. Tuy vậy, sự ổn định lâu dài vẫn là dấu hỏi.

Nếu Bayern thực sự mở cửa, Davies sẽ trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường. Với Manchester United, đây có thể là cơ hội để nâng cấp hành lang trái bằng một cầu thủ từng ở đẳng cấp hàng đầu châu Âu.