MU phải đáp ứng mức lương khổng lồ của Enrique

Nếu muốn Luis Enrique về làm việc, Manchester United có thể phải thực hiện một trong những thương vụ tốn kém bậc nhất tại Old Trafford.

Enrique lọt vào tầm ngắm của MU.

Sau khi chia tay Ruben Amorim, MU vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một thuyền trưởng phù hợp cho kế hoạch dài hạn. Dù Michael Carrick gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt đội bóng với vai trò tạm quyền, tương lai của cựu tiền vệ này vẫn chưa được đảm bảo.

Cựu danh thủ Gary Neville đã công khai kêu gọi ban lãnh đạo MU theo đuổi một chiến lược gia đẳng cấp thế giới như Luis Enrique. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở vấn đề tài chính.

Theo tiết lộ, Enrique hiện nhận mức lương khoảng 9,6 triệu bảng mỗi năm tại PSG, tương đương gần 185.000 bảng/tuần, qua đó lọt vào nhóm những HLV hưởng lương cao nhất thế giới. Hợp đồng mới ký hồi tháng 2/2025 cũng ràng buộc ông với đội bóng thủ đô nước Pháp đến năm 2027.

So với Enrique, cựu HLV Amorim chỉ nhận khoảng 6,5 triệu bảng mỗi năm. Điều này cho thấy nếu muốn thuyết phục Enrique rời Paris, MU gần như chắc chắn phải đưa ra mức đãi ngộ cao hơn hiện tại.

Không phải ngẫu nhiên mà Enrique được đánh giá cao. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng giành nhiều danh hiệu lớn cùng Barcelona và tiếp tục khẳng định năng lực khi giúp PSG vô địch Champions League 2025. Lối chơi kiểm soát bóng, pressing hiện đại của ông được cho là rất phù hợp với định hướng tái thiết của MU.

Trong bối cảnh MU đang cần một cú hích lớn để trở lại đỉnh cao, việc chi đậm cho một HLV hàng đầu như Enrique có thể là bước đi mang tính quyết định, dù đi kèm với đó là không ít rủi ro về tài chính.

