MU sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ Arsenal

MU bất ngờ đưa tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly vào tầm ngắm nhằm giải quyết bài toán hậu vệ trái.

Cầu thủ 19 tuổi trưởng thành từ học viện Hale End của Arsenal đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính. Dưới thời Mikel Arteta, Lewis-Skelly lép vế trong cuộc cạnh tranh với Piero Hincapie và Riccardo Calafiori khi chỉ có 14 lần ra sân tại Premier League và vỏn vẹn 1 lần đá chính mùa này.

Theo TEAMtalk, MU xem Lewis-Skelly là phương án tiềm năng để tạo sự cạnh tranh với Luke Shaw. Sau mùa giải 2024/25 bùng nổ với 39 trận, tài năng trẻ này cân nhắc rời Emirates nhằm cứu vãn sự nghiệp, đồng thời nuôi hy vọng được lên tuyển Anh.

Dù chưa có đề nghị chính thức, Arsenal được cho là sẵn sàng bán cầu thủ "cây nhà lá vườn" nếu nhận được mức giá hợp lý. Tuy nhiên, MU sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ như Chelsea, Everton và Brentford.

Trong trường hợp không thể chiêu mộ Lewis-Skelly, MU cũng chuẩn bị phương án dự phòng với những cái tên giàu kinh nghiệm hơn như Antonee Robinson của Fulham hay Tyrick Mitchell từ Crystal Palace.

Ngoài ra, "Quỷ đỏ" đặc biệt quan tâm đến Adam Wharton để nâng cấp tuyến giữa. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng kích hoạt thỏa thuận ngầm với Crystal Palace, cho phép tiền vệ này ra đi với mức phí khoảng 60-65 triệu bảng nếu được dự Champions League.

Chiến lược của MU cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt sang việc chiêu mộ các tài năng trẻ người Anh giàu tiềm năng. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là tấm vé dự Champions League. Đây là yếu tố quyết định thành bại của cả kế hoạch chuyển nhượng hè 2026.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

