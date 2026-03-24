Vụ Guimaraes đến MU bị đặt dấu hỏi

  • Thứ ba, 24/3/2026 17:27 (GMT+7)
Động thái ngắn gọn từ người đại diện của Bruno Guimaraes khiến thương vụ gia nhập MU lập tức gây bàn tán.

Guimaraes được đồn đoán nằm trong tầm ngắm của MU.

Tương lai của Guimaraes trở thành tâm điểm khi xuất hiện thông tin anh có thể gia nhập MU trong hè 2026. Đội ngũ của Guimaraes được cho là có những trao đổi ban đầu với MU. Dù vậy, Newcastle United khẳng định họ không nắm được bất kỳ cuộc đàm phán nào và vẫn giữ quan điểm không muốn chia tay cầu thủ.

Đáng chú ý, người đại diện Alexis Malavolta của Guimaraes gây chú ý khi chỉ đăng tải dòng trạng thái với một dấu hỏi. Dù không đưa ra phát biểu cụ thể, động thái được hiểu là lời phủ nhận gián tiếp đến tin đồn liên quan Guimaraes, hoặc ít nhất cho thấy thông tin đang bị thổi phồng quá mức.

Ở góc độ chuyên môn, Guimaraes là trụ cột không thể thay thế tại Newcastle. Anh đã có 189 lần ra sân và góp công lớn vào chức vô địch cúp Liên đoàn mùa trước. Tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Brazil không chỉ nằm ở khả năng kiểm soát tuyến giữa, mà còn ở vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Dù vậy, bối cảnh hiện tại khiến tương lai của anh khó tránh khỏi bị đặt dấu hỏi. Newcastle đang đối mặt nguy cơ không giành vé dự cúp châu Âu. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giữ chân các trụ cột của "Chích chòe" trong hè 2026.

Ít nhất ở thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy một thương vụ sẽ diễn ra. Newcastle vẫn muốn giữ Guimaraes, còn phía đại diện cầu thủ cũng chưa xác nhận bất kỳ cuộc tiếp xúc nào.

Đào Trần

Guimaraes Bruno Guimaraes Newcastle United Newcastle Manchester United

