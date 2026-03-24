Carrick rộng cửa dẫn dắt MU dài hạn

Manchester United chưa liên hệ bất kỳ ứng viên nào cho ghế HLV dài hạn, mở ra cơ hội lớn cho Michael Carrick.

Carrick sáng cửa dẫn dắt MU dài hạn.

Manchester United vẫn giữ im lặng về kế hoạch HLV trưởng cho mùa giải tới. Tuy nhiên, theo Sky Sports, đội bóng chưa hề tiếp xúc với bất kỳ ứng viên nào khác. Điều này giúp Michael Carrick có thêm lợi thế trong cuộc đua giữ ghế.

Carrick được bổ nhiệm tạm quyền từ tháng 1, thay thế Ruben Amorim. Từ đó đến nay, ông giúp đội bóng cải thiện rõ rệt. MU giành 23 điểm trong 10 trận gần nhất, chỉ thua một trận và dẫn đầu bảng phong độ Premier League.

Theo dự đoán của Opta, khả năng MU giành vé dự Champions League lên tới 85,57%. Nếu hoàn thành mục tiêu này, cơ hội để Carrick tiếp tục dẫn dắt đội bóng là rất lớn.

Dù vậy, ban lãnh đạo MU vẫn chưa vội đưa ra quyết định. Họ muốn theo dõi thêm trước khi chốt phương án dài hạn. Quan điểm chung là không cần thay đổi khi đội bóng đang vận hành ổn định.

Việc Thomas Tuchel gia hạn với đội tuyển Anh và Carlo Ancelotti dự kiến tiếp tục gắn bó với tuyển Brazil cũng khiến lựa chọn của MU thu hẹp lại. Đây đều là những cái tên từng được xem là ứng viên phù hợp.

Trong trường hợp tìm HLV mới, MU ưu tiên một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, đủ bản lĩnh chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Carrick đang đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn.

Bài học từ quá khứ cũng khiến CLB thận trọng. Năm 2019, Ole Gunnar Solskjaer từng được ký hợp đồng dài hạn sau chuỗi trận ấn tượng. Nhưng sau đó, MU lại sa sút và chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6.

Hiện tại, giám đốc bóng đá Jason Wilcox và CEO Omar Berrada vẫn giữ nhiều phương án. Họ tiếp tục đánh giá kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong lúc đó, Carrick vẫn là người nắm lợi thế lớn nhất tại Old Trafford.

