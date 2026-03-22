Carrick yêu cầu MU chiêu mộ tân binh 50 triệu bảng

Michael Carrick đã đích thân yêu cầu Manchester United chiêu mộ Kiernan Dewsbury-Hall nhằm nâng cấp tuyến giữa.

Dewsbury-Hall đang có mùa giải bùng nổ trong màu áo Everton, ghi 6 bàn và đóng góp 5 kiến tạo sau 23 lần ra sân tại Premier League. Khả năng di chuyển thông minh giữa các tuyến, cùng những pha xâm nhập vòng cấm đầy nguy hiểm, khiến anh trở thành mẫu tiền vệ mà Carrick đặc biệt ưa thích.

Nhà cầm quân người Anh tin rằng sự năng động và tư duy chơi bóng của cầu thủ 27 tuổi sẽ mang lại sự cân bằng và chiều sâu cần thiết cho đội hình. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội hình theo sơ đồ 4-2-3-1, nơi tiền vệ người Anh có thể cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề đơn giản. Everton khẳng định không chịu áp lực tài chính và xem Dewsbury-Hall là nhân tố không thể thay thế trong hệ thống của HLV David Moyes. Theo Daily Mail, với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2030, đội bóng vùng Merseyside chỉ cân nhắc đàm phán nếu nhận được mức giá đủ lớn, được cho là khoảng 50 triệu bảng.

Sự cạnh tranh cũng là một yếu tố đáng chú ý khi Aston Villa và thậm chí cả Manchester City đều theo dõi sát sao tình hình. Điều này có thể đẩy giá trị của Dewsbury-Hall lên cao hơn nữa trong mùa hè tới.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

