Iraola chỉ ra điều Carrick phải làm với Amad

Lời khen từ Andoni Iraola một lần nữa cho thấy Amad không chỉ là phương án xoay tua, mà là mảnh ghép giúp Manchester United vận hành đúng cách.

Amad Diallo là cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa.

Manchester United vừa có chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, và điểm nhấn không nằm ở tỷ số, mà ở cách họ tấn công. Khi Amad trở lại đội hình xuất phát, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Hệ thống vận hành trôi chảy hơn, các mảng miếng có kết nối, và quan trọng nhất là đội bóng có chiều rộng thực sự.

Amad không ghi bàn, cũng chưa tạo ra thống kê bùng nổ. Nhưng anh mang lại thứ mà Manchester United thiếu suốt nhiều tuần: một cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa. Bám biên, kéo giãn hàng thủ, tạo ra các tình huống một đối một, những yếu tố cơ bản nhưng lại quyết định cấu trúc tấn công.

Trước Aston Villa, Amad tạo ra hai cơ hội. Con số không lớn, nhưng đủ để thấy sự khác biệt. Khi có anh, Manchester United không còn bó hẹp ở trung lộ. Họ buộc đối thủ phải giãn đội hình, và từ đó tạo ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Andoni Iraola hiểu rất rõ điều này. Trước trận hòa 4-4 hồi tháng 12, HLV của Bournemouth chỉ đích danh Amad là mối đe dọa lớn. Không phải Sesko, không phải Cunha hay Mbeumo, mà là Amad. Một lời đánh giá mang tính chiến thuật, không phải xã giao.

Bởi Amad chơi bóng khác phần còn lại. Trong khi các tiền đạo mới của Manchester United đều có xu hướng dứt điểm sớm, Amad ưu tiên tạo cơ hội. Anh quan sát, giữ nhịp và chọn thời điểm. Điều đó giúp các pha tấn công có chiều sâu thay vì chỉ dừng lại ở những cú sút vội vàng.

Trận hòa 4-4 trước Bournemouth là minh chứng rõ nhất. Amad chơi nổi bật và liên tục tạo ra khác biệt. Đó không phải khoảnh khắc nhất thời, mà là dấu hiệu cho thấy anh phù hợp với cách Manchester United cần chơi.

Vấn đề của Amad nằm ở khâu dứt điểm. Anh chưa chuyển hóa tốt cơ hội thành bàn thắng hay kiến tạo. Nhưng đó là bước phát triển tiếp theo, không phải lý do để đẩy anh lên ghế dự bị.

Bóng đá không vận hành trên danh tiếng hay giá trị chuyển nhượng. Bộ ba Sesko, Cunha và Mbeumo có thể hấp dẫn trên giấy tờ, nhưng khi cùng xuất hiện, họ thiếu sự kết nối. Mỗi người đều hướng đến khung thành, nhưng không ai thực sự tổ chức lối chơi.

Amad là người lấp khoảng trống đó. Anh mang đến sự cân bằng, yếu tố mà một đội bóng muốn cạnh tranh dài hơi bắt buộc phải có.

Carrick không cần thêm dữ kiện. Iraola đã chỉ ra vấn đề. Trận đấu với Aston Villa cũng đã đưa ra câu trả lời. Và nếu Manchester United muốn duy trì sự ổn định, Amad không nên chỉ là lựa chọn tình huống.

Anh phải là lựa chọn mặc định.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.