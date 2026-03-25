Salah làm dậy sóng thị trường chuyển nhượng

  • Thứ tư, 25/3/2026 07:00 (GMT+7)
Mohamed Salah xác nhận sẽ chia tay Liverpool sau 9 năm nhưng khả năng không gặp khó khăn trong việc tìm bến đỗ mới.

Tương lai của Salah đang trở thành tâm điểm thị trường chuyển nhượng khi tiền đạo người Ai Cập xác nhận sẽ rời Liverpool vào cuối mùa 2025/26. Sau gần một thập kỷ gắn bó, câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là việc anh ra đi, mà đâu sẽ là bến đỗ tiếp theo.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết. Người đại diện Ramy Abbas lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn về việc Salah chốt tương lai, khẳng định thân chủ vẫn đang cân nhắc các lựa chọn. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng dậy sóng với hàng loạt điểm đến tiềm năng.

Nổi bật nhất là các CLB Saudi Arabia. Những Al-Ittihad, Al-Nassr và Al-Hilal đều theo đuổi sát sao, sẵn sàng đưa ra những đề nghị tài chính khổng lồ để thuyết phục Salah. Đây được xem là lựa chọn thực tế nhất nếu tiền đạo 33 tuổi ưu tiên yếu tố kinh tế trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Song song đó, giải nhà nghề Mỹ (MLS) cũng là phương án đáng chú ý. Giải đấu tại Mỹ từ lâu tìm kiếm nhiều biểu tượng toàn cầu, và Salah hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển hình ảnh lẫn chuyên môn.

Salah anh 1

Salah được dự đoán đủ sức tạo nên hiệu ứng lớn ở bất kỳ bến đỗ nào tiếp theo.

Ở châu Âu, cánh cửa chưa khép lại. Các ông lớn như PSG, Barcelona hay Bayern Munich đều được cho là quan tâm. Tuy nhiên, rào cản về tài chính và chiến lược nhân sự khiến khả năng này trở nên phức tạp hơn, nhất là khi Salah không còn ở đỉnh cao phong độ như những năm trước.

Quyết định chia tay Liverpool được Salah công bố sớm nhằm thể hiện sự tôn trọng với người hâm mộ, đồng thời tạo điều kiện để anh chủ động lựa chọn tương lai. Dù lựa chọn điểm đến nào, Salah vẫn rời Anfield với vị thế của một biểu tượng.

Sau 435 trận và 255 bàn thắng, anh không chỉ là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, mà còn là cái tên đủ sức tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ ở bất kỳ bến đỗ nào tiếp theo.

Đào Trần

