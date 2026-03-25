5 khoảnh khắc để đời của Salah tại Liverpool

Quả phạt đền vs Tottenham: Chung kết Champions League 2018/19. Một năm trước đó tại Kyiv, Mohamed Salah rời sân trong nước mắt ở trận chung kết Champions League sau khi bị Sergio Ramos quật ngã, dẫn đến chấn thương trật vai. Tình huống này khiến Jurgen Klopp phẫn nộ, sau đó Real Madrid thắng 3-1 và vô địch.
Sáng ngày diễn ra trận chung kết tại Madrid, Salah tìm lại hình ảnh của mình với Ramos để nhớ về nỗi đau và biến nó thành động lực. Điều đó lý giải cho cú sút phạt đền đầy uy lực mà anh đánh bại Hugo Lloris.
Hat-trick vào lưới Manchester United: Premier League 2020/21. Đã có thời điểm Salah bị cho là không thể ghi bàn vào lưới Manchester United, nhưng chỉ cần một lần khai thông, mọi thứ bùng nổ. Khoảnh khắc đỉnh cao của anh diễn ra ngay trước khán đài Stretford End trong sự sững sờ của CĐV chủ nhà.
Salah kiến tạo cho Naby Keita mở tỷ số trước khi tự mình bùng nổ với 2 bàn trong hiệp một. Anh hoàn tất cú hat-trick sau giờ nghỉ từ đường chuyền của Jordan Henderson, trở thành cầu thủ đội khách đầu tiên lập hat-trick tại Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League.
Bàn thắng vào lưới Manchester City: Premier League 2020/21. Ở đỉnh cao của cuộc đối đầu giữa Jurgen Klopp và Pep Guardiola, đây được xem là một trong những trận đấu hay nhất mà Liverpool và Manchester City từng tạo ra. Nhịp độ nghẹt thở cùng chất lượng chuyên môn đỉnh cao khiến trận đấu trở thành chuẩn mực của bóng đá hiện đại.
Mohamed Salah là tâm điểm với một siêu phẩm gợi nhớ đến Lionel Messi nhờ khả năng xử lý trong không gian hẹp và kỹ thuật đi bóng. Anh vượt qua ba hậu vệ trước khi tung cú sút chân phải đánh bại Ederson, đó là hình ảnh Salah ở đỉnh cao phong độ.
Bàn thắng vào lưới Manchester City: Tứ kết Champions League 2017/18. Liverpool thắng 3-0 ở lượt đi, nhưng Jurgen Klopp vẫn lo ngại về sức ép từ Manchester City tại trận lượt về. Nỗi lo đó trở thành hiện thực khi đội chủ nhà dồn ép dữ dội và dẫn trước 1-0 sau hiệp một.
Trong cơn cuồng nhiệt ấy, Mohamed Salah lại thể hiện sự lạnh lùng. Khi bóng bật ra trong vòng cấm, anh xử lý chậm rãi rồi lốp bóng chân trái qua đầu Ederson, sau đó dang tay ăn mừng trước khán đài đội khách như muốn hỏi: "Các bạn thấy đủ mãn nhãn chưa?".
Bàn thắng vào lưới Arsenal: Premier League 2016/17. Bàn thắng đầu tiên của Salah tại Anfield ở Premier League giống như một pha bóng trong trò chơi điện tử. Nó cho thấy Liverpool đã chiêu mộ một cầu thủ đặc biệt với tốc độ, sự điềm tĩnh và khả năng dứt điểm ấn tượng.
Từ một quả phạt góc của Arsenal, Liverpool phản công và Salah bứt tốc từ phần sân nhà. Ba hậu vệ áo xanh đuổi theo trong vô vọng, và khi anh tiến gần khung thành, tất cả đều biết bàn thắng sẽ đến. Và nó thực sự đã đến, mở ra chuỗi ngày bùng nổ sau đó.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.